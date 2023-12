Ardian acquiert une participation de 15% dans Heathrow

La transaction est soumise au respect du droit de première offre (ROFO) et de sortie conjointe qui peuvent être exercés par les autres actionnaires de FGP Topco conformément au pacte d'actionnaires et aux statuts de la société.

Cet investissement dans le premier aéroport d'Europe et hub aéroportuaire de Grande-Bretagne s'appuie sur l'expertise d'Ardian dans le domaine de l'aviation.

(AOF) - Un des leaders mondiaux de l’investissement privé, Ardian a conclu un accord pour acquérir une participation de 15% dans FGP TopCo (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial S.A. Selon les termes de l'accord, les fonds d'infrastructure d’Ardian feront l’acquisition d’une participation de 15% et le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) fera simultanément l’acquisition d’une participation de 10% auprès de Ferrovial, par l'intermédiaire de véhicules distincts.

