ARCURE : Résultats annuels : Arcure pérennise sa rentabilité

Un résultat net porté à 1,75 M€, soit 9,4% du chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (EBE) en hausse à 3,49 M€.

Un taux de marge brute de 57% grâce à la maîtrise des coûts de production.

Un chiffre d'affaires de 18,7 M€ qui prouve la forte croissance d'Arcure depuis 2021.

IA rentable sur un marché à fort potentiel de croissance.

Ambition 2030 : priorité au logiciel IA et aux partenariats OEM.

Arcure invite les actionnaires et investisseurs individuels à un webinaire de présentation ce soir à 18h15, CET.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, publie aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2024. Malgré un second semestre marqué par des décalages de commandes, Arcure affiche un chiffre d'affaires en croissance à 18,7 M€ et confirme sa rentabilité. Arcure, entreprise technologique française, est en ordre de marche pour atteindre ses objectifs stratégiques, dont la signature de partenariats avec les grands acteurs mondiaux du véhicule industriel, qui adoptent à grande échelle des technologies d'IA pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024

En milliers d'euros 31 décembre 2024 31 décembre 2023 (proforma 4 ) Variation (€) Chiffre d'affaires 18 705 18 199 506 Marge brute [1] 10 748 10 380 368 Taux de marge brute 57% 57% n/a Excédent brut d'exploitation [2] 3 487 3 373 114 Taux d'EBE 19% 19% n/a wDot. aux amort. et provisions / Reprises (2 531) (2 416) (115) Résultat d'exploitation 956 957 (1) Résultat financier (354) (593) 239 Résultat exceptionnel 213 190 23 Impôts sur les résultats [3] 932 1 246 (314) Résultat net de l'ensemble consolidé 1 747 1 801 (54)

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure , commente : « Depuis 3 exercices, Arcure est installée sur une trajectoire de rentabilité qui nous place aujourd'hui à des niveaux de résultat net autour de 10% du chiffre d'affaires. A l'heure où l'IA suscite beaucoup d'investissements, nous confirmons de notre côté la profitabilité de notre modèle. Nous entendons poursuivre notre croissance et accroître nos bénéfices avec un double levier stratégique : le recentrage sur le développement logiciel et l'intégration à grande échelle de nos technologies intelligentes de perception par les équipementiers et constructeurs de véhicules. Pionnier et acteur historique de l'IA embarquée pour les marchés industriels, Arcure est en ordre de marche pour ouvrir ce nouveau cycle à horizon 2030 et conquérir ce marché en plein essor dans le monde entier. »

UNE RENTABILITE CONFIRMEE

Le chiffre d'affaires 2024 d'Arcure s'établit au niveau historique de 18,7 M€, en progression par rapport à 2023 (18,2 M€) et proche de l'objectif de 20 M€ annoncé en 2021. Ce chiffre d'affaires valide la forte croissance d'Arcure sur le long terme, attestée par un taux de croissance annuel moyen de près de 33% sur la dernière décennie.

L'expansion commerciale d'Arcure à l'international enregistrée ces dernières années se confirme en 2024. Le groupe réalise 81% de son chiffre d'affaires hors de France, une part stable depuis 2023 (84%) et en nette hausse depuis 2021 (69%).

Arcure démontre en 2024 la profitabilité solide de son modèle économique et dégage pour le troisième exercice consécutif un résultat net positif, porté à 1,75 M€ soit 9,4% du chiffre d'affaires. Ce résultat, équivalent à celui de l'exercice 2023 (1,8 M€) est réalisé dans un contexte plus exigeant, marqué notamment par les décalages de commandes du second semestre.

« Arcure est aujourd'hui un des rares acteurs français de l'IA et de notre écosystème à afficher une rentabilité et des perspectives de croissance. Au-delà de la performance financière, c'est un signal pour les grands OEM des engins de construction et des chariots élévateurs, que nous sommes positionnés comme un partenaire de long terme pour façonner avec eux les nouvelles fonctionnalités de sécurité et productivité basées sur l'IA, dans leur machines », ajoute Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général Délégué d'Arcure .

HORIZON 2030 : UNE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LE LOGICIEL ET LES GRANDS PARTENARIATS

Les années à venir offrent de nouvelles opportunités stratégiques sur un marché toujours en forte croissance dans les secteurs de la logistique, de l'industrie et de la construction, où l'IA constitue un levier de gain de sécurité et de productivité significatif.

Sur le plan technologique, Arcure a initié son recentrage vers la compétence logicielle en IA, avec une feuille de route privilégiant le développement de solutions d'IA toujours à l'avant-garde et indépendantes du matériel.

Sur le plan commercial, le marché changera d'échelle sous l'effet de l'entrée en jeu des constructeurs et équipementiers technologiques de véhicules industriels (OEM), qui intègreront toujours plus d'IA dans les nouveaux véhicules. Pour répondre aux besoins de ces acteurs, Arcure a intensifié ses activités commerciales, avec le recrutement en 2024 d'une équipe nouvelle dédiée au développement des partenariats OEM. Arcure confirme être aujourd'hui en discussion directe avec les leaders mondiaux produisant un total de l'ordre de 400 000 véhicules par an, dans des phases d'appels d'offres ou de pré-appels d'offres. L'intensification de ces échanges devrait déboucher sur de premières décisions dès 2025. Ces accords avec des OEM, sur de larges volumes, constitueront des relais de croissance à partir de 2026.

Avec la confirmation de sa rentabilité pour son application d'IA embarquée, sa base de données unique, ses relations avec les grands comptes clients et l'intensification des échanges avec les grands constructeurs et tier 1 du secteur, Arcure affirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle embarquée (« Edge AI ») sur les chariots élévateurs et engins de construction, dont l'adoption promet de croitre significativement d'ici à 2030.

Prochain rendez-vous : visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs particuliers

Ce soir, 27 mars 2025 à 18h15, CET.

Inscriptions : https://tinyurl.com/yux3fnss

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des produits et services vendus.

[2] L'excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions.

[3] Conformément au règlement ANC 2020.01, le Crédit Impôt Recherche ne peut plus être comptabilisé en produit d'exploitation, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais désormais seulement en impôt. Il s'élève à 925 K€ en 2024 contre 752 K€ en 2023.