ARCURE : Résultats annuels 2021 associant croissance et EBE positif

Pantin, le 31 mars 2022

Chiffre d'affaires en hausse de 33% à 10,4 M€, porté par la forte croissance de l'activité en Europe (hors France), aux Etats-Unis et la montée en puissance des ventes OEMs ;

Progression de 4 points du taux de marge brute ;

Excédent Brut d'Exploitation [1] positif et perte nette divisée par deux ;

Perspectives commerciales portées par le lancement de Blaxtair ® Origin au 2 ème trimestre 2022 ;

Croissance à deux chiffres attendue en 2022, accompagnée d'une amélioration du résultat d'exploitation.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2021. Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 30 mars 2022. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2021

En milliers d'euros 2021 2020 Variation en € % Chiffre d'affaires 10 435 7 843 2 592 +33% Marge brute [2] 5 358 3 712 1 646 +44% Taux de marge brute 51% 47% 4 ppt Autres produits [3] 3 085 2 925 160 +5% Excédent brut d'exploitation 1 41 (965) 1 006 ns. Dot. aux amort. et provisions / Reprises (2 235) (2 722) 487 -18% Résultat d'exploitation (2 194) (3 687) 1 493 -40% Résultat financier (43) (126) 83 -66% Résultat exceptionnel 4 (12) 16 ns. Impôts sur les résultats 0 (503) 503 ns. Résultat net de l'ensemble consolidé (2 233) (4 328) 1 268 -48%



FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2021 : FRANCHISSEMENT DU CAP DES 10 M€

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2021 s'établit à 10,4 M€, en hausse de 33% (7,8 M€ en 2020). Cette forte croissance de l'activité traduit notamment une nette progression des volumes de Blaxtair ® vendus aux constructeurs d'engins ainsi que le déploiement d'équipements à l'ensemble de la flotte d'engins de grands donneurs d'ordre industriels. Arcure franchit ainsi pour la première fois de son histoire le cap des 10 M€ de chiffre d'affaires annuel.

En France (31% du chiffre d'affaires), Arcure enregistre une hausse de 34% de l'activité traduisant principalement des projets d'équipements de flotte par les clients grands comptes industriels.

Les ventes à l'international (69% du chiffre d'affaires) progressent de 33%, avec un doublement de l'activité sur les zones Europe et Amérique du Nord. Cette très forte croissance vient plus que compenser un repli du chiffre d'affaires sur la zone Asie-Pacifique, lié à un effet de base défavorable (équipement de grands chantiers d'infrastructure en 2020, en Australie notamment).

La vente de services associés est également en progression avec la croissance du parc installé (près de 12 000 Blaxtair ® dans le monde) et les premiers contrats signés pour l'installation du système Blaxtair ® Connect.



MARGE BRUTE EN HAUSSE DE 44% À 5,4 M€

Arcure a généré, sur l'exercice 2021, une marge brute de 5,4 M€ en hausse de 44% et représentant 51% du chiffre d'affaires. L'augmentation de 4 points du taux de marge brute atteste de la capacité d'Arcure d'optimiser, de façon constante, ses coûts de production et ses achats.



AMÉLIORATION DES RÉSULTATS : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 POSITIF ET PERTE NETTE RÉDUITE DE MOITIÉ

Sur l'exercice 2021, l'Excédent brut d'exploitation progresse de 1,0 M€ pour atteindre l'équilibre (+41 k€) avec l'effet combiné de l'augmentation de la marge brute et de la bonne maîtrise des charges d'exploitation, qui progressent à un rythme très inférieur à la croissance du chiffre d'affaires. Les charges de personnel s'établissent à 5,3 M€ en 2021, contre 4,3 M€ en 2020, et traduisent les investissements de R&D et commerciaux réalisés sur l'exercice ainsi que le retour à la normale après les mesures de soutien de 2020 (chômage partiel et allègement de charges).

Les autres charges externes connaissent également une évolution maîtrisée à 3,2 M€, contre 2,6 M€ en 2020, partiellement compensée par de moindres dotations aux amortissements et provisions. Pour rappel, Arcure avait enregistré en 2020 une forte augmentation des dotations aux amortissements, suite à l'activation des investissements relatifs à la version 3.2 du Blaxtair ® en janvier 2020.

Le résultat d'exploitation s'établit à (2,2) M€ au titre de l'exercice 2021, en nette amélioration par rapport au résultat de (3,7) M€ l'an dernier. Avec l'amélioration sensible de ses résultats, Arcure franchit une étape importante vers l'équilibre opérationnel et confirme l'objectif de rentabilité à court terme fixé par la société.

La perte nette de l'exercice 2021 s'établit à (2,2) M€, soit une réduction de près de 50% par rapport à la perte de (4,3) M€ réalisée en 2020.



1,8 M€ DE TRÉSORERIE AU 31 DECEMBRE 2021

Avec une trésorerie de 1,8 M€ et 3,5 M€ de capitaux propres au 31 décembre 2021, Arcure dispose de ressources financières lui permettant de poursuivre son développement et adresser les opportunités de marché.

Au 31 décembre 2021, la dette financière de la société s'élevait à 5,5 M€, en baisse de 0,4 M€. Elle inclut notamment un prêt garanti par l'État (PGE) pour 2,0 M€ octroyé en 2020.



CROISSANCE À DEUX CHIFFRES ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ ATTENDUES POUR 2022

Dans un marché où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels), Arcure continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commandes en croissance par rapport à l'an dernier.

La société dispose d'un potentiel de croissance embarquée conséquent pour 2022 avec notamment une dizaine de grands comptes actuellement engagés dans une démarche d'équipement de l'ensemble de leurs sites et la montée en puissance des constructeurs partenaires. Forte d'un vivier commercial riche et de développements encourageants aux Etats-Unis, la société se fixe, pour l'exercice 2022, un objectif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et d'amélioration sensible de sa rentabilité.

Indépendamment de la dynamique positive observée, la société reste vigilante quant aux enjeux actuels d'approvisionnement de certains composants électroniques qui l'ont contrainte à retarder certaines livraisons sur le premier trimestre. Elle n'a pas, à ce jour, enregistré d'annulation de commande et prévoit de rattraper son retard d'ici la fin du semestre. Face à une situation qui reste tendue, Arcure poursuit la mise en œuvre des mesures appropriées (diversification des sources d'approvisionnement, évolution ponctuelle des designs, etc.) pour limiter l'impact d'éventuelles pénuries sur son activité. Dans ce contexte, la société a été amenée à augmenter ses prix afin de préserver ses marges face à l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Arcure devrait également bénéficier, sur la seconde moitié de 2022, du lancement de Blaxtair ® Origin. Avec une vision monoscopique (vs. stéréoscopique pour les versions précédentes du Blaxtair ® ) associée à des algorithmes beaucoup plus puissants d'intelligence artificielle, Blaxtair ® Origin, offre des performances de détection supérieures au Blaxtair ® 3 (distance, postures, amélioration des taux de détection et de fausse alarme). Compact, robuste et facile à installer (vision arrière et désormais avant), Blaxtair ® Origin est compatible avec tous les types et marques de véhicules industriels et sera doté par défaut de la solution IoT basée sur le cloud « Blaxtair ® Connect ». Avec Blaxtair ® Origin, Arcure entend accroitre, à moyen terme, le nombre de Blaxtair ® installés par machine ainsi que les revenus récurrents de service associés et la marge brute de la société.

Largement évolutives, les prochaines versions du Blaxtair ® Origin pourraient également inclure des fonctions additionnelles de détection, de guidage ou encore des fonctionnalités de gestion de flotte, d'identification du conducteur ou de contrôle d'infrastructure, au cœur des enjeux de l'industrie 4.0. Arcure entend ainsi poursuivre sa feuille de route stratégique visant à mettre à profit son expertise dans les domaines de la vision industrielle, de l'intelligence artificielle et de l'IoT pour offrir des solutions cohérentes et efficaces répondant aux nouvelles attentes de ses clients.

Afin d'accompagner ses ambitions de croissance et notamment le déploiement rapide de Blaxtair ® Origin, Arcure examine actuellement l'opportunité de procéder prochainement, selon les conditions de marché, à une levée de fonds dont les modalités resteraient à définir.



Forte de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur clé œuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels. Grâce à la vision, l'intelligence artificielle et l'internet des objets, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.



Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 12 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10 ,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.



CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury Dugast

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

[1] L'Excédent Brut d'Exploitation correspond au Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant la production immobilisée pour 2 053K€ en 2021 et 1 698 K€ en 2020 et le CIR pour 772 K€ en 2021 et 728 K€ en 2020

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yplskpSZlm3HmWxpk5lpm5OVbJyVk2bKlmOak2GaY5+Wb59jypxnb5zHZnBknGxm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73770-arcure_310322_cp_ra2021_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com