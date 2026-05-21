ARCURE : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Place de cotation : Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0013398997

Site web : https://arcure.net

Date Nombre total d'actions

composant le capital

social Nombre total de

droits de vote

théorique Nombre total de

droits de vote

exerçables (1) 30/04/2026 5 966 009 7 769 854 7 739 445

(1) Après prise en compte des actions auto détenues

À propos d'Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.

Gra?ce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conc?u pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants.

Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

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