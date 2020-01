ARCURE : Chiffre d'affaires 2019 à 7,6 M EUR , porté par le retour confirmé à une forte croissance au 2nd semestre

Pantin, le 8 janvier 2020

Forte croissance de 33% de l'activité au 2 nd semestre 2019 ;

semestre 2019 ; Progression de 14% des ventes annuelles de Blaxtair®, la solution de référence de la détection de piétons en milieu industriel ;

Investissements commerciaux réalisés pour pérenniser la dynamique de croissance ;

Perspectives 2020 : Nette progression du chiffre d'affaires attendue

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 7,6 M€

En milliers d'euros, non audité 2019 2018 Variation en € % 1er semestre 3 234 4 177 -943 -23% 2nd semestre 4 364 3 269 1 095 33% Chiffre d'affaires annuel 7 598 7 446 152 2%



Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2019 s'établit à 7,6 M€, contre 7,4 M€ lors de l'exercice précédent, confirmant le retour, annoncé lors de la publication des résultats semestriels, à une forte dynamique de croissance au 2nd semestre 2019 (+33%) après un 1er semestre marqué par un effet de base défavorable (constitution de stocks par son distributeur pour le marché japonais et ventes de la solution WISE, pour 0,4 M€, auprès du Chantier du Grand Paris qui n'avait pas vocation à être répliqué sur cet exercice).

La demande globale pour le Blaxtair® s'amplifie, avec un chiffre d'affaires, réalisé sur ce produit, en hausse de 14% sur l'année, représentant 94% du chiffre d'affaires total 2019. Cette croissance est notamment portée par la conclusion de nouveaux accords d'équipement de flottes avec des opérateurs industriels comme Faurecia (pour ses activités Clean Mobility et Seating - 900 véhicules sur 80 sites à travers le monde) ou plus récemment, le consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV) œuvrant sur le chantier de liaison autoroutière WestConnex M4-M5 Link à Sydney (80 véhicules sur le chantier).

Les ventes à l'international (58% du CA) progressent de plus de 10% avec une accélération forte sur le marché nord-américain (+50%), où le groupe a implanté une filiale en 2019 et un déploiement commercial fructueux en Europe (+31%).



PERSPECTIVES 2020

Dans un contexte de demande soutenue, notamment auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers) qui sont soucieux d'offrir à leurs équipes des environnements de travail pleinement sécurisé, l'offre unique d'Arcure en matière de détection intelligente de piétons est devenue un véritable standard de marché.

Afin d'adresser pleinement ce marché à fort potentiel, estimé à 3 milliards d'euros, Arcure a réalisé, en 2019, avec le renforcement de ses équipes, en France comme à l'international, les investissements humains et industriels nécessaires à l'accélération de son développement. Arcure a également ouvert une nouvelle ligne de production externalisée, en partenariat avec le groupe mondial Asteelflash, afin de porter sa capacité de production du Blaxtair® à plus de 500 par mois.

La société entend également bénéficier en 2020 de la croissance des ventes dans le cadre des accords déjà conclus avec des constructeurs d'engins, tels que Jungheinrich, Kalmar et Liebherr. Ces accords pour l'intégration de Blaxtair® en 1ère monte représentent un potentiel de croissance significatif sur le moyen terme, après une nécessaire phase de formation des équipes des constructeurs aux produits Arcure.

Forts de ces éléments encourageants, Arcure anticipe une nette progression de son chiffre d'affaires pour 2020, dans le sillage du 2nd semestre 2019.



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international).



