ARCURE : Arcure renforce son engagement pour la sécurité au travail en Allemagne en rejoignant le réseau " Sécurité des Machines de Construction " aux côtés d'acteurs emblématiques de son écosystème

Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, est désormais l'un des partenaires du réseau allemand « Sécurité des Machines de Construction », un lieu d'échange et d'expertise intervenant dans tous les domaines où d'éventuelles collisions entre personnes et engins industriels doivent être évitées. Arcure s'installe ainsi dans le paysage des acteurs prestigieux de son écosystème, adhérents du réseau, tels que Bosch, SICK et MOTEC.

Une nouvelle reconnaissance sur le marché allemand, stratégique pour Arcure

Après avoir été très remarqué au BAUMA, le plus grand salon mondial des engins industriels organisé par la caisse de prévoyance professionnelle allemande BG BAU, en obtenant le prix Euro Test-Preis 2022 pour sa solution Blaxtair Origin, Arcure confirme sa dimension d'acteur incontournable de la sécurité au travail dans le pays en rejoignant le réseau « Sécurité des Machines de Construction ». Il s'agit notamment d'une reconnaissance de l'expertise d'Arcure et d'un levier important de visibilité pour Arcure en Allemagne, un marché qui présente de belles perspectives de croissance pour la Société.

Un lieu d'expertise et d'échange

Le réseau « Sécurité des Machines de Construction » (« Netzwerk Baumaschinen ») a été lancé il y a une quinzaine d'années par le Ministère Allemand du Travail et des Affaires Sociales pour améliorer la sécurité au travail. Il réunit des membres diversifiés comme des scientifiques, des économistes, des chercheurs, des spécialistes de la veille du marché, des représentants d'associations et d'assurances responsabilité civile des employeurs, des syndicats ou encore des fabricants. Ceux-ci échangent leurs expertises afin d'encourager le développement de technologies de détection de personnes et d'objets autour des engins mobiles et des véhicules utilitaires pour éviter efficacement les accidents dans l'ensemble des contextes d'application (intralogistique, construction, agriculture, etc.). Arcure sera ainsi un membre décisif pour y promouvoir le rôle essentiel de l'intelligence artificielle face à ces enjeux.

La sécurité au travail, un travail d'équipe

Animés par une mission commune, les membres du réseau ont comme objectif d'accompagner efficacement les industriels, les opérateurs et les salariés dans les défis du renforcement de la sécurité. Ils co-réalisent par exemple des guides informatifs présentant un aperçu complet des systèmes de détection des personnes et des objets pour éviter les collisions avec des engins mobiles. Entrepreneurs, managers, spécialistes de la sécurité au travail ou encore conducteurs/opérateurs disposent ainsi d'informations pratiques, de lignes directrices et de précieux conseils pour une utilisation sûre et efficace de leurs engins.

Jean-Gabriel Pointeau, Directeur des Partenariats Stratégiques et Membre du Directoire d'Arcure, déclare :

« Pionniers sur le marché de la détection de piétons autour des engins industriels, nous nous engageons depuis une douzaine d'années pour renforcer la sécurité des personnes sur leur lieu de travail. Rejoindre « Netzwerk Baumaschinen » est une nouvelle étape pour renforcer notre positionnement et notre coopération avec les autorités allemandes et notre écosystème « Tech for safety » pour contribuer à l'objectif « zéro accident au travail ». Ce partenariat nous aidera également à définir et suivre les dernières normes et réglementations et à renforcer nos échanges avec nos clients. Il sera ainsi une source d'inspiration et de réflexion décisive pour développer nos futurs produits. »

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 15 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

