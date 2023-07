ARCURE : Arcure fait évoluer sa structure de gouvernance

Paris, le 19 juillet 2023

Arcure fait évoluer sa structure de gouvernance

Arcure, groupe international spécialiste de l'intelligence artificielle, annonce une évolution de sa gouvernance et de son organisation managériale qui serait effective après la tenue d'une assemblée générale exceptionnelle convoquée le 21 septembre 2023.

Arcure va proposer la transformation de la structure duale à Directoire et Conseil de surveillance en gouvernance unique à Conseil d'administration autour d'un PDG, Franck Gayraud, cofondateur et actuel Directeur général. La direction générale de la société serait également composée de Jean-Gabriel Pointeau, actuel membre du Directoire, et de Cédric Chassagnol, actuel Directeur technique d'Arcure.

Patrick Mansuy, actuel Président du Directoire, continuerait d'accompagner la société en tant qu'administrateur (sous réserve du vote par les actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 21 septembre prochain) et n'occupera plus de fonctions au sein de la direction générale.

Franck Gayraud, actuel Directeur général et futur PDG d'Arcure, précise : « C 'est une nouvelle étape pour Arcure, qui vise à simplifier son mode de gouvernance et s'adjoindre l'expertise d'administrateurs indépendants afin de se conformer aux meilleures pratiques actuelles. La nouvelle équipe de direction ainsi que ce Conseil d'administration composé d'experts de nos secteurs nous permettra d'accélérer sur notre marché pour devenir un acteur incontournable au niveau mondial, œuvrant pour la digitalisation des véhicules industriels. »

Antoine Moreau, Président du Conseil de Surveillance, ajoute : « Le Conseil de Surveillance et moi-même tenons à remercier Patrick Mansuy pour sa contribution considérable à l'entreprise et son développement, et ce depuis sa création en 2009 en qualité de cofondateur avec Franck Gayraud. Son engagement a permis à Arcure de devenir l'un des acteurs de référence dans l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'univers industriel ».

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE

L'équipe de direction d'Arcure, emmenée par Franck Gayraud, serait également composée d'un Directeur général délégué, Jean-Gabriel Pointeau, Directeur des partenariats stratégiques d'Arcure, et d'un Directeur général adjoint, Cédric Chassagnol, Directeur technique d'Arcure.

Ingénieur diplômé de l'ENSEEIHT Toulouse, Jean-Gabriel POINTEAU débute sa carrière dans l'aéronautique comme ingénieur système et chef de projet chez Thales et Sagem (groupe Safran). Il intègre ensuite Areva NP en tant que Responsable Achats sur le projet de l'EPR Flamanville puis Responsable Achats Manufacturing chez Biomérieux. Il rejoint Arcure en 2013 pour créer et conduire la Direction Commerciale jusqu'en 2022. Diplômé de l'Executive MBA de l'EMLyon en 2018, il rejoint le Directoire d'Arcure en 2020. Il est membre du CODIR et du Comité Stratégique.

Ingénieur diplômé de l'ESTACA en 2000, Cédric CHASSAGNOL débute sa carrière chez Renault à la Direction de l'Ingénierie Electrique et des Systèmes Electroniques où il conduit plusieurs projets de développement d'équipements électroniques embarqués. En 2011, il intègre la branche signalisation d'Alstom où il prend la responsabilité du déploiement du système de signalisation dans le cadre d'un important projet de lignes de métro au grand export. En 2015, il est promu chef du département Interlocking, une équipe de 70 personnes qui assure la conception des équipements gérant le tracé des routes et itinéraires garantissant le déplacement des trains en toute sécurité. Il rejoint Arcure en janvier 2019 comme Directeur technique et est membre du CODIR et du Comité Stratégique.

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS

DE L'INDUSTRIE ET DE l'IA

L'évolution de la Direction autour d'un PDG entrainera une modification du mode de Direction de la Société qui sera proposée au vote de l'assemblée générale exceptionnelle du 21 septembre 2023, visant à passer d'une structure en Conseil de surveillance et Directoire à un unique Conseil d'administration qui serait composé des personnes suivantes (en plus des membres de l'équipe de direction), dont des éléments biographiques pour les indépendants sont disponibles en annexe :

Eric Lambert, professionnel de l'industrie (indépendant)

Patrick Mansuy, cofondateur d'Arcure

Antoine Moreau, actuel président du Conseil de Surveillance (indépendant)

Simon Morris, expert des nouvelles technologies (indépendant)

Également, la nomination en qualité de censeur au Conseil d'Administration d'Alexandre Bartolini, représentant d'Inveready, sera proposée à cette assemblée générale des actionnaires. Il est rappelé qu'Alexandre Bartolini est déjà censeur au Conseil de surveillance depuis le 20 juillet 2022

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 15 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

ANNEXES

Eric Lambert, professionnel de l'industrie

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Éric Lambert a construit l'essentiel de son parcours professionnel dans le milieu de l'industrie. Passé par les grands groupes comme Renault, Areva ou Manitou dont il a été Président de la division Tout Terrain et Directeur Industriel, il a également occupé des fonctions de Direction générale au sein de PME confrontées à un besoin de transformation structurante. Ce parcours lui confère ainsi une forte culture organisationnelle, une bonne compréhension des contraintes spécifiques aux entreprises de taille réduite et une compétence reconnue de leader opérationnel et d'accompagnateur du changement.

Antoine Moreau

Antoine MOREAU est aujourd'hui consultant spécialisé sur le secteur financier, administrateur de sociétés et business angel. Il a exercé diverses fonctions de trader, puis de responsable d'équipes de trading de produits dérivés, pour la CDC, Société Générale, et le Crédit Agricole avant de co-fonder Ossiam, société de gestion de portefeuille, qu'il dirige jusqu'en juin 2017. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE, de l'Institut des actuaires français, et titulaire du Certificat Administrateur de Sociétés délivré par Sciences Po et l'Institut Français des Administrateurs.

Simon Morris, expert des nouvelles technologies

Simon Morris est un entrepreneur en série dans le domaine de la technologie avec plus de 25 ans d'expérience à la tête de 3 start-ups de technologie profonde financées par capital-risque, du stade de l'amorçage à la commercialisation, des gains de production et des sorties importantes pour les actionnaires. Simon est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en génie électrique du Collège militaire royal du Canada. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario, finaliste du prix de l'Entrepreneur de l'année E&Y et a reçu la Décoration des Forces canadiennes alors qu'il servait dans la Marine royale canadienne.

