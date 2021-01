ARCURE : Arcure choisit Objenious pour le déploiement de sa solution Blaxtair Connect

Paris, le 12 janvier 2021 - Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, a retenu Objenious, marque IoT du groupe Bouygues Telecom, comme partenaire de sa solution Blaxtair Connect. Unique au monde et déjà primée à l'international, cette solution connectée se positionne comme un futur acteur majeur de la prévention et de la sécurité industrielle.



Une révolution dans la prévention et la sécurité industrielle

Les engins industriels, comme les chariots élévateurs, les chargeuses, les pelleteuses... peuvent représenter un danger lors de leurs manœuvres pour le personnel des entrepôts, des chantiers et des sites de travaux publics, mines et carrières. Ce risque est accru dans les situations de coactivité où les piétons évoluent à proximité de ces véhicules. Pour compléter les dispositifs de sécurité déjà mis en place, Blaxtair équipe depuis 10 ans les engins d'une caméra 3D intelligente capable de distinguer, en temps réel, une personne d'un autre obstacle et, en cas de danger, d'alerter le conducteur, sans alarmes inutiles.

Révolutionnant les systèmes de prévention, la solution désormais connectée dispose d'un nouvel outil complémentaire baptisé Blaxtair Connect, donnant les moyens aux entreprises d'anticiper et d'identifier les lieux et les horaires sur leur site où le risque d'accident engin/piéton est le plus fort. Toutes les données récoltées sont présentées sur un portail en ligne qui permet d'identifier les zones de danger sur le site ainsi que les heures et les machines associées, et de suivre l'efficacité des mesures de prévention mises en place, à l'aide d'indicateurs pertinents.

Solution encore unique au monde et déjà reconnue comme un outil proactif de prévention des accidents par des clients majeurs d'Arcure, Blaxtair Connect a reçu le prix de la catégorie « Solutions nouvelles et innovantes » en septembre 2020 par le WSHAsia (World of Safety & Health Asia) à Singapour.



Une collaboration associant Intelligence Artificielle et Objets Connectés

Arcure a choisi Objenious by Bouygues Telecom pour le conseiller et l'accompagner dans le choix des solutions technologiques IoT disponibles et sur l'intégration de la connectivité de son produit standard Blaxtair historique. Sa solide expertise et sa qualité de service reconnue ont permis de répondre à ce projet structurant.

En France, comme à l'international, les données captées par Blaxtair Connect, sont collectées grâce au réseau 4G de Bouygues Telecom. Une interface dédiée à l'exploitation de ces données permet de déterminer des actions à mettre en oeuvre mais également de mesurer leur efficacité pour prévenir et anticiper les accidents.



Bernardo Cabrera, Directeur d'Objenious indique : « Avec un partenaire particulièrement innovant comme Arcure et des produits aux performances éprouvées, comme Blaxtair Connect, Objenious est challengé et reconnu pour fournir les meilleures solutions du marché. Nous sommes heureux d'apporter notre savoir-faire et de contribuer à une application concrète à la croisée des chemins de l'intelligence artificielle, du traitement de l'image et des objets connectés améliorant la prévention des risques industriels, en France comme à l'international. »



Franck Gayraud, CEO d'Arcure : « Nous travaillons depuis plusieurs années avec de grands acteurs industriels, en particulier dans le domaine de la construction et du bâtiment comme Bouygues. Nous équipons de nombreux engins œuvrant sur les chantiers avec Blaxtair. Désormais, notre partenariat avec Bouygues Telecom va nous permettre de répondre à toutes les demandes de Blaxtair Connect dans le monde grâce à leur très bonne implantation à l'international. »



A propos de Blaxtair (produit standard)

Blaxtair est un système embarqué de détection de personnes destiné à prévenir les collisions entre engins industriels et piétons dans les zones de coactivité. C'est la seule caméra 3D intelligente capable de distinguer, en temps réel, une personne d'un autre obstacle et d'alerter de façon fiable et sans alarmes inutiles le conducteur en cas de danger. Blaxtair améliore la sécurité des personnes, les conditions de travail et la productivité.

Blaxtair est constitué de trois éléments principaux : une tête à vision stéréoscopique qui capte les images ; une unité de traitement qui collecte et analyse les images captées grâce à des algorithmes d'Intelligence Artificielle et identifie la présence de potentiels piétons en danger ; un écran LCD qui alerte le conducteur par une alarme visuelle et sonore en cas de détection de personnes dans la zone de danger.

La solution Blaxtair est utilisée dans le secteur du recyclage, de l'industrie, de la logistique, des travaux publics, des mines, des tunnels et du nettoyage urbain...

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 9000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.

A propos d'Objenious

Objenious, marque de Bouygues Telecom dédiée à l'Internet des Objets, accompagne toutes les entreprises et les Collectivités dans leur transformation digitale au travers d'offres et de services basés sur ses réseaux LoRaWAN®, 2G, 3G, 4G, 5G et bientôt LTE-M. Les experts Objenious accompagnent les entreprises dans leur réflexion et la mise en œuvre de leur projet IoT. Ils s'appuient sur un large écosystème de partenaires pour proposer des solutions adaptées à tous les secteurs d'activités tels que la monétique, l'automobile, l'énergie, la sécurité, le ba?timent, la distribution, la maintenance ou encore les transports et la logistique.

