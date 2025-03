ARCHOS - Résultats supérieurs aux attentes / Opinion: Achat Spec. / Objectif: 0,289€ vs 0,213€ / Potentiel: +28,4%

RN 2024 + Contact

Résultats supérieurs aux attentes

Rex de 1,04 M€, 3,3% vs -1,35 M€ en 2023 et 0,96 M€ estimé

Forte dynamique attendue pour 2025

Actualité

Archos annonce une forte amélioration de ses résultats annuels. La marge brute ressort à 8,67 M€ en hausse de 71,7% soit 27,6% du CA (+2,1 points), le Rex à 1,04 M€ vs -1,35 M€ en 2023 et le RNpg à 0,77 M€ vs -2,61 M€.

Cette performance a été obtenue grâce à l'intégration fin 2023 au sein du Pôle Professionnel et Défense (i.e Logic Instrument) de la société Elexo, filiale du groupe Atos. En effet Logic Instrument a enregistré une forte hausse de sa profitabilité avec un REX de 1,7 M€ sur 2024 soit une Mex de 6,2% vs 4,5% en 2023.

Le résultat dégagé sur ce segment a ainsi permis de compenser les pertes enregistrées par les deux autres pôles, Santé et Électronique Grand Public.

Les principaux écarts avec nos prévisions s'expliquent, au niveau du Rex, par un taux de marge brute plus élevé que prévu compensant des charges d'exploitations plus importantes et au niveau du RNpg par un résultat financier meilleur que prévu et la comptabilisation d'un produit exceptionnel de 0,67 M€ lié notamment à l'abandon d'une dette financière BPI pour 0,5 M€.

Le RNpg ressort au global positif à 0,77 M€, soit 2,5% du CA, une première depuis au moins 10 ans.

Concernant les tableaux de flux, la CAF ressort à 1,31 M€ et permet de couvrir la légère variation du BFR (+0,28 M€) et les investissements (0,53 M€). Après prise en compte du flux de financement (-0,84 M€), qui intègre l'augmentation de capital réalisée au S1 diminué des remboursements d'emprunts, la consommation nette de trésorerie sur l'exercice s'élève à -0,34 M€, un niveau meilleur qu'attendu (-0,62 M€).

Du côté du bilan, il s'améliore nettement avec des capitaux propres proches d'un retour en zone positive (-0,9 M€), une trésorerie disponible de 10,2 M€ et nette de dettes de 2,2 M€.