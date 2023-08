ARCHOS : Résultats de Logic Instrument du premier semestre 2023 : Hyper Croissance de 80 % du CA et 5% de résultat net

Igny le 1 er aout 2023- ARCHOS annonce que le Chiffre d'affaires consolidé de sa filiale LOGIC INSTRUMENT, marque française, est en très forte progression de 80% par rapport au premier semestre 2022. Une accélération de la croissance, particulièrement en Allemagne, qui confirme la pertinence de la stratégie visant à enrichir sa gamme de produits et solutions, à conforter ses relations avec les grands comptes mais également à développer le secteur défense.

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat consolidé en M€ 30/06/2023 30/06/2022 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 7,2 4,0 +3,2 80% Marge Brute 2,0 1,4 +0,6 46% % Marge brute sur CA 28,4% 34,9% - - Autres charges d'exploitation 1,7 1,6 +0,1 5% Résultat d'exploitation 0,4 -0,2 +0,6 - Résultat Net consolidé 0,4 -0,2 +0,6 -

La marge brute est en augmentation de 46% en valeur. Les dépenses d'exploitation restent contrôlées de manière stricte.

Le résultat d'exploitation et le résultat net s'établissent à 0,4M€, soit 5% du Chiffre d'affaires et en augmentation de 0,6M€ par rapport au premier semestre 2022.

Principaux éléments bilanciels (M€) 30/06/2023 31/12/2022 VAR° en K€ Immobilisations 0,2 0,2 - Stock de produits Finis 2,3 2,1 +0,2 Créances (clients & autres) 2,4 1,1 +1,3 Disponibilités 2,6 4,0 -1.4 Capitaux Propres et Intérêts Min. 4,9 4,5 +0,4 Dettes Financières 1,0 +1,2 -0,2 Fournisseurs et autres provisions 1,4 +1,7 -0.3

Les points majeurs Bilanciels :

Les créances ont augmenté de 1,3M€ et le stock de 0,2M€, alors que les fournisseurs baissent de 0,3M€, ceci reflété dans une trésorerie en baisse de 1,4M€ par rapport au 31/12/2022.

Les capitaux propres sont en hausse de 0,4M€ du fait du résultat net positif et la dette nette est en baisse de 0,2M€

L'offre de produits et services de LOGIC INSTRUMENT

Une gamme enrichie

La société, constructeur, intégrateur et distributeur, offre désormais une gamme complète de solutions mobiles couvrant les smartphones durcis, les tablettes mais également les PC conçus pour les environnements extérieurs et en conditions extrêmes sous des systèmes d'exploitation adaptés aux cas d'usages.

Une offre de solutions répondant au contexte géopolitique

LOGIC INSTRUMENT, fort de longues années d'expérience dans le secteur des solutions pensées pour la défense, offre une capacité de personnalisation, des produits sur mesure, et une expertise de la gestion de projet complexes, en France et à l'international.

Une reconnaissance des grands comptes

Les grands comptes Européens reconnaissent en LOGIC INSTRUMENT un partenaire qualifié, historique, capable de maintenir des parcs installés sur de longues périodes supérieures à 5 ans.

Perspectives 2023

La société vise pour l'exercice 2023 une croissance très soutenue à deux chiffres et rentable.

Par ailleurs, le groupe n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 afin de créer le leader Français de solutions mobiles pour les missions en extérieur mais également dans les environnements hostiles.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com

