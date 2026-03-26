ARCHOS : Résultats 2025 : Très forte croissance de 53%, 75% de l'activité tirée par la défense, Plus de 90M EUR de CA visé en 2026.

Paris – 26 mars 2026 – ARCHOS, annonce que pour la 4 ème année consécutive le chiffre d'affaires du groupe est en très forte croissance. Il atteint en 2025 47,9M€ contre 31,4M€ en 2024 soit une croissance de 53% tirée par le segment de la défense. Le résultat net est de 1,7M€ soit une amélioration de 23% par rapport à 2024.

Compte de résultat consolidé synthétique (en M€) 31/12/2025 31/12/2024 Variation M€ Variation en % Chiffre d'affaires 47.9 31.4 16.5 52.7% Marge Brute (1) 12.2 8.9 3.3 37% Marge Brute en % du CA 25% 28% Autres Produits d'exploitation 1.2 0.2 1.0 N/A Charges d'exploitation (2) 12.3 8.0 4.3 54% Résultat d'exploitation avec dépréciation des écarts d'acquisition 1.1 1.0 0.03 2% REX en % du CA 2% 3% Résultat Net 1.7 1.4 0.3 23% Résultat Net en % du CA 4% 4% Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'élaboration. (1) Incluant les variations de provisions (2) Incluant l'amortissement des écarts d'acquisition

La marge brute atteint 12,2M€, en augmentation de 37% par rapport à 2024.

Les charges opérationnelles s'établissent à 12,3M€ en 2025 en hausse de 54% du fait notamment des acquisitions réalisées par le groupe en 2025 et des investissements pour le programme Tempest.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1,1M€ en 2025 et le résultat net consolidé ressort à 1,7 M€.

Eléments bilanciels

Bilan Consolidé synthétique (en M€) 31/12/2025 31/12/2024 Actif Immobilisé 7.2 5.7 Stock 5.4 2.9 Clients et autres créances 15.4 5.6 Disponibilités 13.6 10.2 Total Actif 41.7 24.4 Capitaux propres et intérets minoritaires 9.3 4.8 Autres dettes et provisions 9.8 3.8 Fournisseurs 13.5 7.7 Emprunts et dettes 9.1 8.0 total Passif 41.7 24.4

Perspectives

L'année 2026 marque un tournant stratégique pour le groupe ARCHOS, qui se concentre désormais à proposer des solutions souveraines pour le secteur de la défense. Le chiffre d'affaires de 2026 devrait quasiment doubler et dépasser les 90M€, cette forte croissance sera portée par la dynamique exceptionnelle de l'activité Défense. Le groupe ARCHOS enregistre à date un carnet de commandes de 35M€ pour l'année 2026.

Le succès du groupe repose sur :

Une stratégie d'expansion externe, avec l'intégration finalisée des acquisitions par Logic Instrument en 2025 (Distrame, Glacier Computer et Artic). Ces synergies permettent au groupe de s'imposer comme un leader européen des solutions mobiles défense durcies. La récurrence dans ces différentes sociétés est significative grâce à des contrats pluri annuels.

Un fort développement en Allemagne, marché clé où le groupe prévoit de tripler son activité sur trois ans, capitalisant sur des partenariats technologiques de premier plan dans le secteur de la défense outre-Rhin et partenaire de RheinMetall.

La mise en service de l'usine Tempest dans l'Essonne, activité souveraine, pour sécuriser des équipements électroniques des fuites électromagnétiques. La taille du marché national est évaluée à 50M€ par an.

L'intégration en année pleine d'O2i Ingénierie va également contribuer à la croissance du Groupe ARCHOS grâce à une offre technologique totalement agnostique, maîtrisant aussi bien les environnements Apple, Google que Microsoft pour s'adapter aux infrastructures de chaque client et se tournera également vers le segment de la défense. Grâce à la complémentarité des expertises de chaque entité du groupe ARCHOS, O2i Ingénierie pourra désormais déployer désormais des solutions mobiles sur mesure, incluant la personnalisation logicielle, la cybersécurité et la gestion de flotte sur site ou en régie.

Enfin 2026 devrait être une étape importante pour la division MedTech du groupe, ainsi la start-up POLADERME multiplie les points de contact dans la Beauty Tech, l'univers cosmétique de pointe, tandis que Dextrain devrait être soutenue par le dispositif « Numérique en santé mentale » de France 2030, via son projet NeuroScreen qui transforme la tablette en une plateforme de bilan automatisée. Domisanté, forte de ses premiers succès, prépare une offre incluant sa console, les prises de constantes et accès aux plateformes de téléconsultation, disponible au quatrième trimestre.

Par ailleurs, le groupe n'exclut pas une nouvelle acquisition en 2026 et renforcera ainsi sa position dans le secteur de la défense.???????

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com