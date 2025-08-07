 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 709,50
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Archos, Netgem, Entech... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 07/08/2025 à 18:18

(AOF) - Archos

Archos a publié un chiffre d’affaires semestriel en forte progression de 28 %, à 21 millions d’euros. En outre, la marge brute s’est améliorée en passant de 4,5 à 5,5 millions d’euros. De son côté, le résultat d’exploitation a flambé de 360 %, à 1,8 million d’euros et le bénéfice net est passé de 1 à 1,6 million d’euros. La hausse des revenus provient de deux acquisitions réalisées en janvier et en mars et de la croissance organique.

Entech

Entech a annoncé la signature d'un contrat de plus de 5 millions d'euros, auprès d'un acteur majeur de l'énergie. L'accord porte sur la construction d'un système de stockage par batterie d'une capacité totale d'environ 20MWh en Loire Atlantique. La mise en œuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction, pour une mise en service prévue en décembre 2026. Un contrat de maintenance a également été signé pour 20 ans afin de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.

Netgem

Netgem a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a reculé de 8 %, à 15,4 millions d’euros. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 6 %, à 10,966 millions d’euros, tandis que l’Ebitda a diminué de 37 %, à 2,523 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 52 %, à 0,351 million d’euros et le bénéfice a diminué de plus de moitié en s’installant à 415 millions d’euros. La société pionnière des box télé a indiqué que les avancées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflétaient pas encore dans l’activité du semestre.

Valeurs associées

ARCHOS
0,2230 EUR Euronext Paris 0,00%
ENTECH
8,9800 EUR Euronext Paris +7,67%
NETGEM
0,9600 EUR Euronext Paris -0,62%
