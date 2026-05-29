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Archos annonce le succès de l'émission de BSA
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 17:59

La marque française spécialisée dans les technologies mobiles et durcies a annoncé le succès de son émission de bons de souscription d'actions (BSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Une opération sursouscrite qui valide la stratégie de pivot souverain du groupe.

La société basée à Igny vient de clore sa période de souscription (du 13 au 26 mai 2026) en enregistrant un véritable succès pour son opération. Face à une demande massive portant sur 72,9 millions de BSA, l'allocation à titre réductible a dû être partiellement écrêtée. Au total, l'opération se solde par l'émission de 9 675 503 BSA au prix unitaire de 0,005 euro, permettant de lever un montant brut de 48 377,51 EUR. Le règlement-livraison est attendu pour le 2 juin 2026.

Une restructuration financière

Si le montant initial levé semble modeste, l'impact comptable à terme est majeur pour l'entreprise. En cas d'exercice de la totalité des bons en actions nouvelles, la quote-part des capitaux propres consolidés (sur la base des chiffres au 31 décembre 2025) passerait d'une situation négative de -0,002 EUR à 0,027 EUR par action, matérialisant le redressement du bilan. Pour les actionnaires n'ayant pas participé à l'opération, la dilution théorique restera contenue, faisant passer une participation de 1% à 0,9%.

Ces fonds, combinés au produit de l'exercice futur des BSA, sont explicitement dirigés vers l'accélération de la croissance du groupe, qui a opéré une mutation stratégique profonde vers les technologies souveraines.

Objectif 90 MEUR portés par le programme TEMPEST

"Le franc succès de cette opération témoigne de la confiance renouvelée de nos actionnaires dans l'avenir du groupe, aux côtés du management", s'est félicité Loïc Poirier, président directeur général d'Archos.

Le dirigeant a réitéré les ambitions de la société pour l'exercice en cours : dépasser le cap des 90 MEUR de chiffre d'affaires tout en garantissant la rentabilité opérationnelle.

Désormais recentré avec 75% de son activité dédiée au secteur de la Défense, Archos compte faire du programme TEMPEST son fer de lance au second semestre 2026. Les feux semblent au vert pour le groupe : le matériel est d'ores et déjà en place et les habilitations réglementaires ont été validées pour un lancement commercial imminent.

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