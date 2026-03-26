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Archos a dévoilé des comptes annuels en nette amélioration
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:09

Sur l'exercice 2025, le spécialiste des solutions mobiles pour l'industrie et la défense, l'électronique grand public et la santé a vu son chiffre d'affaires bondir de 52,7%, à 47,9 millions d'euros.

La marge brute s'est quant à elle installée à 12,2%, contre 8,9% un an plus tôt et le bénéfice net est passé de 1,4 à 1,7 million d'euros.

Archos a indiqué que l'année 2026 serait un tournant stratégique pour le groupe qui se concentre désormais sur les solutions souveraines pour le secteur de la défense. Le chiffre d'affaires de l'exercice en cours devrait quasiment doubler et dépasser les 90 millions d'euros. Cette forte croissance sera portée par la dynamique exceptionnelle de l'activité Défense. Le carnet de commandes total du groupe est de 35 millions d'euros pour l'année 2026.

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