Archer en hausse après un accord avec Korean Air pour la vente d'avions eVTOL en Corée

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux Archer Aviation ACHR.N augmentent de 7% à 12,04 dollars avant bourse

** ACHR et Korean Air 003490.KS signent un accord pour commercialiser l'avion Midnight eVTOL d'Archer en Corée

** Les parties prévoient que Korean Air achètera jusqu'à 100 avions Midnight, en commençant par les applications gouvernementales

** Midnight eVTOL est un avion piloté conçu pour transporter quatre passagers et qui peut effectuer des vols électriques de 10 à 20 minutes

** En septembre, Midnight a achevé son programme d'essais en vol avec deux des vols les plus élevés à ce jour, atteignant des altitudes de 7 000 et 10 000 pieds

** Le mois dernier, ACHR a remporté l'appel d'offres visant à acquérir le portefeuille d'environ 300 brevets de mobilité aérienne avancée de son rival allemand Lilium pour 18 millions d'euros (20,91 millions de dollars)

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 15,3 % depuis le début de l'année