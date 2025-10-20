 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,50
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Archer en hausse après un accord avec Korean Air pour la vente d'avions eVTOL en Corée
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux Archer Aviation ACHR.N augmentent de 7% à 12,04 dollars avant bourse

** ACHR et Korean Air 003490.KS signent un accord pour commercialiser l'avion Midnight eVTOL d'Archer en Corée

** Les parties prévoient que Korean Air achètera jusqu'à 100 avions Midnight, en commençant par les applications gouvernementales

** Midnight eVTOL est un avion piloté conçu pour transporter quatre passagers et qui peut effectuer des vols électriques de 10 à 20 minutes

** En septembre, Midnight a achevé son programme d'essais en vol avec deux des vols les plus élevés à ce jour, atteignant des altitudes de 7 000 et 10 000 pieds

** Le mois dernier, ACHR a remporté l'appel d'offres visant à acquérir le portefeuille d'environ 300 brevets de mobilité aérienne avancée de son rival allemand Lilium pour 18 millions d'euros (20,91 millions de dollars)

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 15,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARCHR AVIATION RG-A
11,805 USD NYSE +5,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 20.10.2025 17:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de TotalEnergies
    TotalEnergies cède sa filiale GreenFlex à Oteis
    information fournie par Reuters 20.10.2025 17:14 

    TotalEnergies a annoncé lundi la cession, pour un montant non dévoilé, de sa filiale GreenFlex au groupe français Oteis, une opération visant à créer un acteur de référence dans le conseil et les solutions de développement durable. Dans le cadre de l'accord, TotalEnergies ... Lire la suite

  • Stand Apple dans un magasin (Crédit: L. Grassin / )
    La valeur du jour à Wall Street - L’iPhone 17 propulse Apple à un sommet boursier inédit
    information fournie par AOF 20.10.2025 17:13 

    (AOF) - Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz discute avec des membres de son parti, la CDU, le 20 octobre 2025 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )
    Avant une super année électorale, Merz promet la guerre à l'extrême droite
    information fournie par AFP 20.10.2025 17:01 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis lundi son parti conservateur en ordre de bataille, désignant l'extrême droite, en plein essor, comme son "principal adversaire" à l'aube d'une année électorale chargée, fermant la porte à toute alliance. Fondée en 2013, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank