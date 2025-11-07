Archer Aviation chute après l'annonce d'une vente d'actions et des résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de taxis aériens Archer Aviation ACHR.N chutent de 14% à 7,65 dollars après l'annonce par la société d'une vente d'actions d'une valeur de 650 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser 171 millions de dollars du produit net pour l'acquisition et le réaménagement de l'aéroport de Hawthorne à Los Angeles

** La société vend ses actions à 8 dollars, ce qui représente une décote de 11 % par rapport à son dernier cours de clôture de 8,88 dollars

** Nous sommes plus optimistes que pessimistes quant à l'acquisition par ACHR de l'aéroport de Los Angeles, ACHR étant désormais mieux positionnée pour faire progresser l'industrie des taxis aériens", déclarent les analystes de Needham dans une note

** La société de courtage H.C Wainwright affirme que, puisque la société n'a pas l'intention de poursuivre d'autres transactions de nature similaire, le bilan renforcé ne sera pas grevé par ce type de transactions à l'avenir

** Séparément, la société déclare qu'elle ne génère aucun revenu au troisième trimestre et annonce une perte nette de 20 cents par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 8,92 % depuis le début de l'année