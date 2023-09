Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: les analystes de Morgan Stanley plus prudents information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 14:45









(CercleFinance.com) - L'action ArcelorMittal sous-performe le marché boursier néerlandais vendredi dans le sillage d'une note prudente de Morgan Stanley, qui révise à la baisse de l'objectif de cours sur la valeur.



Vers 14h30, le titre recule de 0,4% alors que l'AEX, l'indice de référence de la Bourse d'Amsterdam, évolue autour de l'équilibre.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'acier, le broker explique avoir abaissé sa cible de 35 à 32,5 euros après avoir revu ses prévisions sur les prix des matières premières.



Morgan Stanley reconnaît que 'certaines poches de valeur' subsistent au sein du secteur, notamment du côté d'ArcelorMittal ou du suédois SSAB, mais estime que les risques croissants entourant les résultats des sidérurgistes freinent toute chance de revalorisation boursière sur le court terme.



Pour ce qui concerne ArcelorMittal, le courtier reconnaît que le titre se traite sur la base d'une décote , mais juge qu'un comblement de cet écart est peu probable tant que les prix 'spot' ne se seront pas redressés et que ses résultats n'auront pas connu de point d'inflexion.



Morgan Stanley affiche toujours une recommandation 'surpondérer' sur le titre.





