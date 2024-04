Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: le titre décroche suite à une dégradation information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'action ArcelorMittal chute lourdement en Bourse mardi matin dans le sillage d'une dégradation de Deutsche Bank, qui dit s'inquiéter de l'évolution de la demande d'acier.



Vers 10h30, le titre du sidérurgiste décroche de plus de 6%, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice paneuropéen STOXX 600.



Dans une note de recherche, Deutsche Bank rappelle que le cours de Bourse d'ArcelorMittal s'est bien repris après son trou d'air de l'an dernier, grâce à la sortie du Kazakhstan et à la mise en oeuvre de rachats d'actions.



Le bureau d'études souligne néanmoins la morosité de la demande sur bon nombre de marchés stratégiques du groupe, la faiblesse de l'activité industrielle en Chine continuant de peser à la fois sur le secteur de l'acier et sur celui du minerai de fer.



L'analyste, qui abaisse en conséquence ses prévisions de résultats sur le groupe, dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 31 à 29 euros.





