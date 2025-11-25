 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 045,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arcelormittal : franchit les 35,3E, puis la barre des 36E
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 17:36

Arcelormittal franchit la résistance des 35,3E des 9 et 10 octobre, puis la barre des 36E (résistance oblique moyen terme) : il pourrait s'agir d'un tournant haussier majeur avec les 41E en ligne de mire (ex-résistance de fin janvier 2013) puis les 51,7E (obstacle testé mi-février 2012)

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
36,4100 EUR Euronext Amsterdam +3,61%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe termine en hausse, les paris sur la Fed en soutien
    information fournie par Reuters 25.11.2025 18:18 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par les paris sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui sont sortis indemnes d'une série de données macroéconomiques publiées tout au long de la journée. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite

  • Le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm, bénit le "Véhicule de l'Espoir", la papamobile utilisée par le pape François lors de sa visite à Bethléem en 2014, réaménagée en clinique mobile pour enfants afin d'être déployée dans la bande de Gaza, à Bethléem, en Cisjordanie occupée par Israël, le 25 novembre 2025 ( AFP / HAZEM BADER )
    En Cisjordanie, une "papamobile" transformée en clinique pour Gaza
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:57 

    La voiturette utilisée par le pape François lors d'un voyage en Terre sainte est réapparue mardi dans les rues de Bethléem, en Cisjordanie occupée, cette fois-ci réaménagée en clinique mobile pour les enfants de la bande de Gaza. "Le +Véhicule de l'Espoir+ est ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Carmat : décision le 1er décembre sur l'offre de reprise
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.11.2025 17:48 

    Le tribunal des affaires économiques de Versailles, qui a examiné mardi l'offre de reprise du seul fabricant français d'un cœur artificiel, rendra sa décision le 1er décembre, a annoncé à l'AFP Emmanuel Drai, avocat du candidat repreneur Pierre Bastid. Le projet ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, après une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui alimentent les attentes de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank