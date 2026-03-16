ArcelorMittal ferme de nouveaux sites en Ukraine

La filiale ukrainienne d'ArcelorMittal MT.LU , ArcelorMittal Kryvyi Rih, a annoncé lundi la fermeture de deux laminoirs dans le pays, invoquant la crise énergétique provoquée par les frappes russes et le coût des exigences environnementales de l'Union européenne (UE).

L'entreprise n'a pas précisé de calendrier pour ces fermetures, qui s'ajoutent à celles annoncées le mois dernier. En février, le sidérurgiste avait déclaré qu'elle mettrait à l'arrêt son usine de coulée et de mécanique, l'une des plus grandes entreprises du pays, ainsi que son atelier de laminage.

Les frappes russes, qui visent à la fois des centrales électriques et des sous-stations, contraignent Kyiv à réduire l'approvisionnement en électricité des entreprises et à augmenter ses importations en provenance de l'UE.

ArcelorMittal Kryvyi Rih a également invoqué la décision de l'UE d'introduire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) à partir de janvier, sans aucune exception ni période de transition pour les producteurs ukrainiens.

Ce mécanisme est l'outil utilisé par l'UE pour fixer un prix équitable au carbone émis lors de la production de biens à forte intensité carbone entrant dans l'Union.

"En réaction aux conditions économiques défavorables en Ukraine en temps de guerre, notamment la flambée des coûts de l'électricité et le MACF, ArcelorMittal Kryvyi Rih a été contrainte de prendre un certain nombre de mesures de crise visant à assurer la viabilité financière et à accroître l'efficacité opérationnelle de l'entreprise", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise a indiqué qu'elle regrouperait ses activités de laminage dans un nombre réduit d'usines et que le nombre cumulé de suppressions d'emplois pourrait atteindre 3.400.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)