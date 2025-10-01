 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arcelormittal : bondit vers 32,3, zénith du 26 septembre
01/10/2025

Arcelormittal bondit de plus de 5% vers 32,3, ex-zénith du 26 septembre et du 3 mars, et pulvérise la résistance des 31,4E (meilleure clôture de septembre) et s'ouvre ainsi le chemin des 33E, le zénith du 10 janvier 2022.

