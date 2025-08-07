Arcelormittal : bondit vers 28,3E information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 11:05









(Zonebourse.com) - A peine 48H après son rebond sur 26,5E, Arcelormittal bondit vers 28,3E et retrace ses niveaux du 29 juillet.

C'est le dernier obstacle avant un retracement du double zénith estival des 29,6E des 10 et 24 juillet mais cela reste très éloigné du zénith des 31,77E du 7 mars, avant que l'acier importé aux Etats Unis n'écope de 50% de droits de douane.





