Arcelormittal : bondit vers 28,3E
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 11:05
C'est le dernier obstacle avant un retracement du double zénith estival des 29,6E des 10 et 24 juillet mais cela reste très éloigné du zénith des 31,77E du 7 mars, avant que l'acier importé aux Etats Unis n'écope de 50% de droits de douane.
