ArcelorMittal: 2ème trimestre meilleur que prévu, mais vigilance sur la demande

(Zonebourse.com) - ArcelorMittal a dévoilé jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, mais s'est aussi montré prudent sur l'évolution de la demande, ce qui entraînait des dégagements sur son titre ce matin en Bourse de Paris.



Le sidérurgiste dit avoir dégagé un bénéfice opérationnel de 1,93 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, contre 1,05 milliard un an plus tôt, là où les analystes attendaient 1,85 milliard en moyenne.



Son chiffre d'affaires s'est néanmoins contracté à 15,9 milliards de dollars sur la période, à comparer avec 16,2 milliard sur le deuxième trimestre 2024.



Dans un communiqué, ArcelorMittal explique constater une demande mondiale d'acier inférieure aux prévisions, notamment aux Etats-Unis où les droits de douane freinent l'activité et poussent les clients à rester selon lui attentistes. La consommation d'acier y est désormais attendue en léger recul pour 2025.



En Europe, la situation est un peu meilleure, soutenue par des taux d'intérêt plus bas et des politiques commerciales



A l'échelle mondiale (hors Chine), sa prévisions concernant la croissance de la demande est néanmoins révisée à la baisse entre +1,5% et +2,5%, contre 2,5%-3,5% précédemment.



Malgré ces pressions, ArcelorMittal se dit confiant 'sur le moyen terme' et manifeste l'intention de poursuivre ses investissements, prévus entre 4,5 et cinq milliards de dollars en 2025, ce qui l'amène à prévoir une progression de son résultat opérationnel et de sa génération de trésorerie à l'avenir, grâce à la montée en puissance de ses projets stratégiques.



A la Bourse de Paris, l'action du géant de l'acier lâchait 2,7% jeudi matin, sous-performant des marchés européens en légère hausse, mais affiche encore un gain de près de 23% cette année.





