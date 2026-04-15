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Arbutus progresse alors que la FDA accorde le statut de procédure accélérée à un médicament contre l'hépatite B
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Arbutus Biopharma ABUS.O augmentent de 4,83% à 4,56 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé un statut accéléré à son médicament expérimental, l'imdusiran, pour l'hépatite B chronique, une infection grave du foie causée par le virus de l'hépatite B

** Le statut "fast-track" de la FDA est destiné à accélérer le développement et l'examen des traitements pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Selon la société, la thérapie à base d'ARN est conçue pour abaisser les marqueurs clés de l'hépatite B dans l'organisme, ce qui pourrait aider le système immunitaire à mieux contrôler le virus

** A la dernière clôture, les actions d'ABUS ont baissé de 9,5 % depuis le début de l'année

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