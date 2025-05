Aramis: renoue avec les bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Aramis publie un chiffre d'affaires de 1 213 ME au titre du 1er semestre 2025, en hausse de 10,5 % par rapport à la même période, un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité B2C progresse de 11,8 %, à 1 078 ME (avec +10,3 % pour les voitures reconditionnées et +16,5 % pour les voitures pré-immatriculées), l'activité B2B recule de 3,4 %, à 73 ME, et l'activité Services progresse de 7,2 %, à 61 ME.



Aramis a vu son EBITDA ajusté plus que doubler, passant de 16,2 à 32,8 ME (+102,7 %), et renoue avec les bénéfices : la société enregistre en effet un résultat net de 6,4 ME, après une perte de 13,3 ME un an plus tôt.



Dans un contexte macroéconomique marqué par une forte volatilité, le groupe indique rester ' prudent et attentif ', tout en anticipant une relative stabilité du marché des véhicules d'occasion.



Dans ce contexte, Aramis Group confirme ses objectifs pour son exercice fiscal 2025, avec une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés à deux chiffres, une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux ' high single digit ' et un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d'euros.







Valeurs associées ARAMIS GROUP 8,1500 EUR Euronext Paris +0,62%