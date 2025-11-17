 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,83
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aramark chute après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fournisseur américain de services de restauration et d'installations Aramark ARMK.N chutent de près de 8,7 % à environ 34,7 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 5,04 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (5,16 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** ARMK affiche un bénéfice ajusté de 57 cents par action au quatrième trimestre, comparé au consensus de 59 cents par action

** La société prévoit une croissance de 20 à 25 % du bénéfice ajusté par action pour l'exercice fiscal 2026

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 1,93% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARAMARK
38,030 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: recul plus marqué que prévu du PIB au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:51 

    Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, secouée par les droits de douane américains, s'est contracté davantage que prévu au troisième trimestre, reculant de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank