Aramark chute après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fournisseur américain de services de restauration et d'installations Aramark ARMK.N chutent de près de 8,7 % à environ 34,7 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 5,04 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (5,16 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** ARMK affiche un bénéfice ajusté de 57 cents par action au quatrième trimestre, comparé au consensus de 59 cents par action

** La société prévoit une croissance de 20 à 25 % du bénéfice ajusté par action pour l'exercice fiscal 2026

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 1,93% depuis le début de l'année