Ara Partners conclut un accord de 875 millions de dollars pour des actifs dans le domaine de l'énergie et de l'éthanol

La société de marchés privés Ara Partners a déclaré mercredi que son unité énergétique allait acheter les portefeuilles Gate City Power et Gate City Renewable Fuels à HF Capital, tout en prenant une participation dans le réseau de vente au détail JET pour un montant total d'environ 875 millions de dollars.

L'acquisition ajoute au portefeuille d'Ara environ 2,2 gigawatts (GW) d'actifs de production thermique, 400 millions de gallons par an de production d'éthanol et environ 970 stations-service en Allemagne et en Autriche.

La transaction sera financée par des fonds propres provenant de fonds et de véhicules de co-investissement gérés par Ara et ses affiliés et devrait être finalisée début 2026.

Ara Partners est une société internationale de marchés privés qui se concentre sur la décarbonisation de l'économie industrielle. Ses actifs sous gestion s'élevaient à environ 6,6 milliards de dollars au 30 septembre.