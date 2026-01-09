Aquestive Therapeutics chute, la FDA signalant des problèmes avec un médicament oral contre les allergies

9 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Aquestive Therapeutics AQST.O chutent de 44% à 3,49 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu une lettre de la FDA américaine soulignant les problèmes liés à son nouveau traitement contre les allergies, Anaphylm

** La FDA a soulevé des inquiétudes qui retardent les discussions sur l'étiquetage et la commercialisation d'Anaphylm, selon la société

** Anaphylm d'AQST est un film dissoluble contenant de l'épinéphrine pour les réactions allergiques sévères - AQST

** La FDA devrait prendre une décision sur l'Anaphylm d'ici le 31 janvier, date prévue pour l'action

** La société affirme qu'en cas d'approbation, il s'agirait de la première alternative orale aux auto-injecteurs d'épinéphrine

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 81% au cours de l'année écoulée