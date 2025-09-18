Aptevo monte en flèche après la divulgation de sa participation par un investisseur milliardaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Aptevo Therapeutics APVO.O augmentent de 84% à 2,60 $ avant le marché

** Mercredi, la société a déclaré que la société du milliardaire Steven Cohen avait pris une participation de 9,1% dans APVO

** Point72 Asset Management, fondé par Cohen en 2014, détient maintenant 299 944 actions d'Aptevo

** L'entreprise a partagé le pouvoir de vote et de disposition sur les actions

** Mardi, APVO a déclaré que sa thérapie expérimentale contre le cancer a conduit à une rémission de 100% dans un essai de stade précoce à intermédiaire

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 98% depuis le début de l'année