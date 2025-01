Après une année 2024 en demi-teinte, UPS table sur un repli de ses revenus en 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS s'attend à voir ses revenus décliner en 2025 sur fond de baisse des volumes aux Etats-Unis, après une année 2024 en demi-teinte, a-t-il annoncé dans un communiqué, jeudi.

En 2024, la société d'Atlanta (Géorgie) a enregistré un chiffre d'affaires de 91,1 milliards de dollars (quasiment stable sur un an), conforme aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Le bénéfice net s'établit, lui, à 5,78 milliards de dollars, en recul de 13,8% sur un an.

Le groupe a toutefois mieux terminé son année: d'octobre à décembre, UPS a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards de dollars (+1,5% sur un an), dopé en particulier par la croissance des volumes sur le marché international.

Son principal marché, les Etats-Unis, a aussi progressé, soutenu par les volumes en hausse dans le transport aérien. Sur cette période, le bénéfice - rapporté par action et hors éléments exceptionnels - a même bondi de 11,3% à 2,75 dollars.

"Notre performance financière au quatrième trimestre a été meilleure que prévue en raison (...) d'une excellente gestion des coûts. L'élan positif qui a commencé au troisième trimestre s'est poursuivi pendant notre période la plus chargée de l'année", a fait valoir Brian Dykes, le directeur financier du groupe, cité dans le communiqué.

Néanmoins, UPS a averti que son chiffre d'affaires devrait reculer en 2025, pour s'établir à 89 milliards de dollars. Il précise s'attendre à une baisse des volumes et des revenus aux Etats-Unis, mouvement qui devrait s'accélérer au cours de l'année. La société indique en effet avoir passé un accord avec son plus gros client, qu'il ne nomme pas, "pour réduire son volume de plus de 50% d'ici au second semestre 2026".

Il s'agit de "changements commerciaux et opérationnels qui, en plus des changements que nous avons déjà apportés, nous mettront sur la voie pour devenir un acteur plus rentable et agile", a expliqué Carol Tomé, directrice générale d'UPS, citée dans le communiqué.

UPS a dit entamer une réorganisation qui devrait l'amener à fermer jusqu'à 10% de ses centres, à réduire la taille de ses flottes de véhicules et d'avions et à diminuer ses effectifs, précisant ne pas être en mesure d'indiquer le nombre d'employés concernés.

Cette réorganisation devrait lui permettre de réaliser environ 1 milliard de dollars d'économies, selon lui.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture à la Bourse de New York, l'action du groupe chutait de 11,7% aux alentours de 11H55 GMT.