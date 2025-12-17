Après un rally fulgurant, l'heure est à la respiration pour le titre du concepteur de puces et éditeur de logiciels Broadcom

Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)

Porté par l'enthousiasme des investisseurs vis-à-vis de l'IA et plus particulièrement, récemment, autour de l'écosystème Alphabet dont il est partie prenante, le titre Broadcom affichait un bond impressionnant, de plus de 170%, depuis son point bas annuel du 4 avril, avant de rechuter à la publication des résultats trimestriels.

Désormais la sixième entreprise la mieux valorisée au monde (devant des mastodontes comme Meta, TSMC ou Tesla), Broadcom a flirté la semaine dernière avec le seuil des 2.000 milliards de dollars de valorisation boursière. Le concepteur de puces et éditeurs de logiciels, perçu comme la « huitième magnifique », a notamment profité de ses liens étroits avec Alphabet (maison-mère de Google) pour voir son titre bondir de 22% entre le 21 novembre et le 10 décembre, portant son rebond à plus de 170% depuis le creux annuel du 4 avril. « Ils sont fortement liés à l'écosystème Google, et nous voyons tous le succès récent de Gemini 3 », note Shaon Baqui, analyste chez Janus Henderson. Le dernier grand modèle de langage développé par Alphabet a, pour rappel, été entraîné sur des TPU (Tensor Processing Units, circuits intégrés spécifiques) conçus par Broadcom et fabriqués par TSMC, bousculant ainsi le monopole qu'avait établi Nvidia sur ce créneau avec ses GPU.

73 milliards de commandes dans l'IA

Le spectaculaire et récent rally boursier de Broadcom a marqué vendredi, son titre chutant de 11% à Wall Street. Et ce, en dépit d'une publication ayant largement répondu aux attentes du marché. Au quatrième trimestre fiscal de son exercice décalé, clos le 2 novembre, le groupe dirigé par Hock Tan a enregistré des ventes de 18 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, pour un bénéfice par action ayant crû encore plus vite (+37%), à 1,95 dollar. Ces deux indicateurs ressortent assez nettement au-dessus des attentes des analystes, respectivement logées à 17,5 milliards et 1,87 dollar en milieu de fourchette. Dans le détail, les revenus issus du pôle dédié aux semiconducteurs a vu ses ventes progresser de 35% à 11,1 milliards, tandis que les facturations liées aux logiciels d'infrastructure ont atteint 6,9 milliards (+18%). La société a par ailleurs indiqué cibler un chiffre d'affaires de 19,1 milliards sur son premier trimestre fiscal, soit 600 millions de plus que le consensus des analystes interrogés par Bloomberg.

Lors d'une conférence téléphonique en marge des résultats, Hock Tan a également affirmé que le carnet de commandes en produits d'IA qui seront expédiés lors des six prochains trimestres ressortait à 73 milliards de dollars, précisant qu'il s'agissait d'un « minimum ». « Nous nous attendons à beaucoup plus à mesure que de nouvelles commandes arriveront », a-t-il ajouté. S'il a mis en avant une récente commande d'Anthropic (concurrent d'OpenAI) à 11 milliards, le charismatique patron a toutefois prévenu que ses ventes de produits d'IA allaient légèrement peser sur les marges, ce qui a inquiété les analystes.

Les perspectives de Broadcom sont, certes, spectaculaires, mais semblent déjà bien intégrées dans les cours. Le titre se traite en effet sur des ratios de valorisation records, à 42 fois les bénéfices attendus sur l'exercice 2026, contre 17 fois, en moyenne, ces 10 dernières années. Nous sommes toujours partisans de prendre une partie de ses bénéfices.