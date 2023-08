Après Moody’s, S&P dégrade la note de plusieurs banques américaines

- S&P Global a abaissé lundi les notes de crédit et révisé les perspectives de plusieurs banques américaines, l’agence de notation s’inquiétant des risques de financement et de la baisse de la rentabilité qui pourraient mettre à l'épreuve le secteur.Cette annonce intervient après une décision similaire de Moody’s début août.S&P a abaissé les notes d’Associated Banc-Corp et de Valley National Bancorp en raison d’une dépendance accrue à l'égard des dépôts par l’intermédiaire de courtiers.L’agence a également abaissé les notes de UMB Financial Corp, Comerica Bank et Keycorp, évoquant d’importantes sorties de dépôts et le contexte de taux d’intérêt élevés. A lire aussi: Goldman Sachs pourrait réduire la voilure dans la banque privée Perspectives abaisséesDans une note, S&P souligne que la forte hausse des taux d’intérêt pèse sur le financement et la liquidité de nombreuses banques américaines. L’agence estime que les dépôts détenus par les banques assurées par la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) continueront à diminuer tant que la Réserve fédérale procédera à un «resserrement quantitatif».S&P a également abaissé la perspective des notes de crédit de S&T Bank et de River City Bank de «stable» à «négative» en raison notamment d’une forte exposition à l’immobilier commercial.(Avec Reuters)

