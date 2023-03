Après la chute en Bourse, faut-il acheter Euroapi ?

(Crédits photo : Euroapi - )

La société ​​ Euroapi , issue d'une scission avec l'entreprise Sanofi, a été l'introduction en Bourse la plus importante de 2022 sur la Bourse de Paris. Mais si les investisseurs ont été très intéressés par l'action Euroapi à ses débuts, les choses ont changé au dernier trimestre 2022.

L'ex-filiale de Sanofi, spécialiste de la production de principes actifs pharmaceutiques en Europe, a été sanctionné en Bourse lorsqu'elle a dû fermer sa production à Budapest le 30 novembre 2022 par mesure de précaution à cause de « certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation ».

À la suite de cet événement, l'entreprise lance un avertissement sur les résultats. Le cours de l'action d'Euroapi ouvre en gap baissier de presque 18 % et passe de 11,08 euros à 14 euros.

Le 8 mars 2023, Euroapi déçoit les investisseurs avec ses résultats financiers pour 2022 et avertit sur ses résultats futurs, faisant de nouveau chuter son cours de Bourse. Pourquoi Euroapi anticipe-t-elle un décalage de ses objectifs de marge ? L'action d'Euroapi va-t-elle continuer à baisser ? Euroapi est-elle une valeur intéressante pour votre portefeuille ? Toutes les réponses dans cet article.

Après une introduction réussie, les derniers résultats d'Euroapi font chuter l'action d'Euroapi en Bourse

Alors que le chiffre d'affaires Euroapi est en hausse de 8,5 % à 976,6 millions d'euros, il n'a pas atteint le milliard initialement visé​. L'entreprise a aussi enregistré un résultat net de – 15 millions d'euros après un résultat net de – 8,1 millions d'euros en 2021. De plus, la marge de Core EBITDA en % est restée​ stable à 12,3 %, alors qu'elle était attendue en hausse de près de 14 % lors de l'introduction en Bourse Euroapi.

Lorsque Euroapi a dû suspendre temporairement ses activités sur le site de production à Budapest, Karl Rotthier, Directeur Général de Euroapi, avait annoncé que les ambitions du groupe d'ici à 2025 étaient intactes, notamment concernant la marge de Core EBITDA à plus de 20 %. Malheureusement, la publication des résultats de 2022 indique que cette marge ne devrait être atteinte finalement qu'en 2026. Euroapi ne vise une marge de Core EBITDA qu'à plus de 18 % en 2025.

C'est quoi un profit warning ?

Un profit warning ou avertissement sur les résultats est une annonce faite par une entreprise pour déclarer que ses résultats ne seront pas conformes à ses annonces précédentes.

Généralement, les profits warning négatifs sont plus médiatisés que les profits warning positifs, mais il est tout à fait possible que les entreprises annoncent que leurs résultats seront plus importants que précédemment anticipés.

Prenons le cas d'un profit warning négatif. Pourquoi une entreprise peut-elle faire un avertissement sur ses résultats dans ces cas-là ?

D'abord, il est possible qu'il s'agisse de causes externes ou internes à l'entreprise. Ensuite, il existe de nombreux éléments pouvant déclencher un profit warning, soit conjoncturels, soit structurels.

Voici quelques exemples : baisse de la production, des ventes ou des marges de l'entreprise, problèmes avec ses chaînes d'approvisionnement, perte de clients, dégradation de l'environnement économique, hausse des taux, changement de politiques commerciales, tensions géopolitiques, scandales, démissions du personnel clé, etc.

Action Euroapi : analyse fondamentale

Euroapi est une jeune entreprise en Bourse, mais elle possède une certaine expérience qu'elle a acquise avec Sanofi depuis plus de 15 ans. Elle se positionne aujourd'hui comme un futur leader des CDMO ou Contract Development and Manufacturing Organization, dont le chiffre d'affaires devrait évoluer de 16 % annuellement entre 2021 et 2025 selon JP Morgan.

Depuis sa constitution en 2020, Euroapi n'a pas versé d​​e dividendes pour 2020, 2021 et 2022, car elle privilégie plutôt le réinvestissement de ses flux de trésorerie pour soutenir sa croissance. Il est possible que les investisseurs puissent profiter de dividendes à partir de l'exercice de 2024.

Action Euroapi : analyse technique

Depuis l'annonce des résultats 2022 de l'entreprise, le cours de Bourse de l'action Euroapi a fortement baissé, car les investisseurs s'attendaient à mieux et ils ont mal digéré l'avertissement sur les résultats de l'entreprise pour cette nouvelle année​.

Alors que les cours de l'action Euroapi avaient chuté de​ plus de 20 % la semaine dernière, ils continuent de perdre du terrain cette semaine (- 0,86 %) et a formé de​ nouveaux plus bas. L'action Euroapi est en effet à 11,10 euros au moment de l'écriture alors qu'elle avait commencé à coter à 12,50 euros.

La tendance semble être plutôt à la baisse avec les cours sous les points de l'indicateur Parabolic SAR et proches de la borne basse de l'indicateur des Bandes de Bollinger​ et un RSI en baisse. Notez également que les investisseurs sont très nerveux après la faillite de SVB et les craintes autour de Crédit Suisse, ce qui pèse sur les marchés.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Euroapi

Café de la Bourse

Graphique journalier de l'action Euroapi – Source : TradingView

Notre avis sur l'action Euroapi

Euroapi pourrait être un ajout intéressant aux portefeuilles boursiers de certains investisseurs alors que sa valeur en Bourse est sous sa valeur d'introduction en Bourse.

Euroapi est, en effet, souvent jugée comme une valeur défensive et elle évolue dans un secteur porteur avec une place qui devrait lui permettre de soutenir sa croissance dans le temps.

N'oubliez pas de prendre en considération votre profil investisseur, vos objectifs et votre horizon de placement avant d'acheter une action en Bourse. En effet, rien ne garantit par exemple que l'action Euroapi va remonter rapidement ou qu'elle ne va pas stagner encore un moment.

