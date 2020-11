Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Après l'Irak et l'Afghanistan, Trump pourrait retirer les troupes US de Somalie Reuters • 18/11/2020 à 01:51









WASHINGTON/NAIROBI, 18 novembre (Reuters) - Donald Trump pourrait retirer la quasi-totalité des soldats américains présents en Somalie dans le cadre d'une démarche mondiale en ce sens, ont déclaré mardi des représentants américains, alors que Trump va réduire drastiquement la présence militaire des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan. L'armée américaine n'a pas reçu un tel ordre pour le moment en Somalie et aucune décision n'a été actée, ont précisé les représentants, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Environ 700 soldats américains sont déployés en Somalie, principalement pour aider l'armée locale à lutter contre les insurgés islamistes d'Al Chabaab, groupe affilié à Al Qaïda. Si cette mission ne reçoit pas beaucoup d'attention aux Etats-Unis, elle est considérée comme un pilier des efforts menés dans le monde par le Pentagone pour venir à bout d'Al Qaïda. (Phil Stewart à Washington et Katharine Houreld à Nairobi, avec Idrees Ali et Jonathan Landay à Washington; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.