Après l'échec du projet de rachat de Warner Bros, BofA toujours à l'achat sur Netflix
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:31
S'il reconnaît qu'un ensemble combinant Paramount Sky avec les actifs de Warner Bros. va constituer un "concurrent de poids" doté d'un solide portefeuille dans le sport, l'information, le cinéma et le divertissement en général, le broker estime que ce choix va permettre à Netflix de se recentrer sur son activité principale, et sur sa position très enviable de plus grande plateforme mondiale de streaming.
Il rappelle, à ce titre, que son potentiel de croissance reste important sachant qu'il n'est aujourd'hui présent que dans moins de 50% des foyers équipés de télévisions connectées (CTV) dans le monde.
"Back to business"
En y ajoutant sa marque de tout premier plan, sa gigantesque base mondiale d'abonnés, son positionnement novateur et l'amélioration de la visibilité autour de ses moteurs de croissance, Netflix va continuer de surperformer, assure le courtier dans sa note, précisant que son développement cette année passera par un mélange de nouveaux abonnements, de hausse des prix et de montée en puissance des recettes publicitaires.
Dans sa note, BofA indique cependant avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre, ramené à 125 dollars contre 149 dollars auparavant afin de tenir compte de la récente compression des multiples au sein du secteur.
