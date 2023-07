Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale Mixte - Nomination d’Auriane de Castelnau en tant qu’administratrice indépendante

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de MYHOTELMATCH réunie le 25 juillet 2023 sous la présidence de Monsieur Yves Abitbol, a approuvé à une large majorité l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution n°5, faute de quorum1, et de la n°21, rejetée sur proposition du Conseil d’Administration.

Le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 129.805.597 actions auxquelles sont attachées 129.805.597 voix sur la totalité des 340 158 026 actions de la Société ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 38,16 %.

Outre l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés, les actionnaires ont notamment validé le transfert du siège social à Paris (75) au sein des locaux occupés par les équipes opérationnelles du Groupe (MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL). Les bureaux de Biot (06) situés à proximité immédiate de Sophia- Antipolis, 1ère technopole d’Europe, resteront dédiés à la filiale technologique du Groupe, MHM Labs.