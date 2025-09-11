Approbation d'Uzedy de Medincell en Corée du Sud
La société de licensing biopharmaceutique précise que ce médicament sera commercialisé en Corée du Sud par Teva Handok, une coentreprise entre Teva (partenaire de Medincell) et Handok, acteur majeur du secteur de la santé en Corée.
'Depuis son autorisation aux Etats-Unis en mai 2023, Uzedy affiche de solides performances commerciales, avec 117 millions de dollars de ventes nettes en 2024, et déjà 95 MUSD enregistrés au premier semestre 2025', souligne-t-elle.
Medincell perçoit le versement de royalties 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' ('mid- to high-single digit') sur les ventes nettes réalisées dans le monde et est éligible à 105 MUSD de milestones commerciaux.
Valeurs associées
|18,6700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
