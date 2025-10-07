AppLovin rebondit, Citi et Oppenheimer apaisant les craintes après le rapport d'enquête de la SEC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 octobre - ** Les actions d'AppLovin APP.O grimpent de 8,2 % à 634,18 $, récupérant près de la moitié de leurs pertes de la séance précédente

** APP a plongé de 14 % lundi après que Bloomberg News a rapporté que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers examinait les pratiques de l'entreprise en matière de collecte de données

** Oppenheimer dit qu'il ne s'attend pas à ce que l'enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) ait un impact matériel sur l'entreprise

** Oppenheimer déclare que sa thèse haussière à long terme est intacte, mais avertit que le titre pourrait être volatil à court terme

** Citi Research estime que l'absence d'une déclaration 8K de la part de l'entreprise est un point positif, ce qui suggère que l'entreprise ne considère pas nécessairement cette enquête comme un risque "important"

** Nous serions acheteurs en cas de faiblesse - Citi

** La SEC examine les allégations selon lesquelles APP pourrait avoir violé les accords de service avec ses partenaires de la plate-forme pour fournir des publicités plus ciblées aux utilisateurs, selon le rapport, citant des sources familières avec l'affaire

** La société, qui a récemment rejoint le S&P 500 .SPX , a déclaré qu'elle ne commentait pas les questions réglementaires potentielles; la SEC a refusé de répondre en raison de la fermeture du gouvernement

** L'action a d'abord chuté dans les échanges de pré-marché de mardi, mais a ouvert en hausse

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 94 %