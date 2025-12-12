 Aller au contenu principal
Applied Therapeutics plonge après le rachat de l'entreprise par le groupe britannique Cycle Group
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions d'Applied Therapeutics

APLT.O , développeur de médicaments pour les maladies rares, chutent de 35,5 % à 0,14 $ en pré-commercialisation

** La société a déclaré jeudi que Cycle Group, basé au Royaume-Uni, acquerra toutes les actions en circulation pour 0,088 $ par action en espèces, plus un droit à valeur conditionnelle (CVR)

** L'offre représente un escompte de 60 % par rapport à la dernière clôture d'APLT (0,22 $), mais les actionnaires pourraient recevoir des paiements supplémentaires (CVR) si des étapes précises sont franchies

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 74,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLIED THERPTCS
0,2179 USD NASDAQ -0,95%
