Applied Optoelectronics continue de baisser en raison de plans de vente d'actions supplémentaires
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 22:44

12 mars - ** Les actions d'Applied Optoelectronics AAOI.O ont baissé de 4,3 % après le marché à 101,51 $, s'ajoutant à la forte perte subie lors de la session régulière, alors que l'entreprise cherche à lever davantage de capitaux ** Le fournisseur de produits de réseaux à fibres optiques basé à Sugar Land, Texas, augmente l'offre ATM ("at-the-market") de 250 millions de dollars à 500 millions de dollars, selon le dépôt amendé auprès de la SEC

** Dans le cadre de l'accord ATM original du 26 février avec Raymond James et Needham, la société a vendu ~2,5 millions d'actions pour 249 999 983 $ au 12 mars, selon le dépôt ** Les actions de AAOI ont chuté de 16,4 % pour clôturer à 106,19 $ jeudi, subissant la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 3 avril, après le nouveau rapport de Citrini sur les actions photoniques

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les acquisitions

** Elle a ~75,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars

** Même avec la baisse de jeudi, l'action a environ triplé depuis le début de l'année. L'action a clôturé à 17,30 $ il y a un an

