Applied Materials reste sous pression à court terme
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 14:36
Le titre recule de 6,7 % sur un mois malgré un gain de 13,7 % depuis le début de l'année, signe d'une consolidation marquée. Les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, traduisant une configuration intermédiaire.
L'indice RSI se situe en zone neutre, illustrant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. La tendance ressort baissière à court terme, haussière à moyen terme et neutre à long terme. Les niveaux techniques mettent en évidence un support à 178,14 USD et une résistance à 190,27 USD, encadrant les fluctuations récentes.
Un rebond vers la résistance demeure possible, mais la rupture confirmée du support invaliderait ce scénario et relancerait la dynamique baissière.
Valeurs associées
|184,8700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne se réunissent d'urgence lundi, cherchant à peser sur la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dans la crainte d'un accord sur l'Ukraine aux dépens de Kiev. Les Européens s'efforcent ... Lire la suite
-
Le négociant mondial en énergie et en matières premières Hartree Partners est en pourparlers pour acquérir la société agro-industrielle française Touton, qui commercialise près de 10% du cacao mondial, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Le commerce ... Lire la suite
-
Europe: Croissance des profits au 2e trimestre mais l'euro fort et les incertitudes commerciales pèsent
par Samuel Indyk et Danilo Masoni Les entreprises européennes ont enregistré au titre du deuxième trimestre une croissance de leurs bénéfices, ce pour le cinquième trimestre consécutif, mais celle-ci est à la traîne par rapport aux Etats-Unis en raison du renforcement ... Lire la suite
-
"Les concessions n'arrêtent pas un tueur" : Zelensky et l'Ukraine sur leurs gardes avant le sommet Trump-Poutine
Le président ukrainien a réitéré son appel à maintenir le rapport de force face aux attaques de l'armée russe, qui constitue le seul chemin vers une paix possible avec Moscou. Avant la rencontre anonncée en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Volodymyr ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer