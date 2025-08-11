 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 716,89
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Applied Materials reste sous pression à court terme
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 14:36

(Zonebourse.com) - Le titre recule de 6,7 % sur un mois malgré un gain de 13,7 % depuis le début de l'année. La configuration technique suggère une phase de consolidation encadrée par des niveaux clés à surveiller de près.

Le titre recule de 6,7 % sur un mois malgré un gain de 13,7 % depuis le début de l'année, signe d'une consolidation marquée. Les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, traduisant une configuration intermédiaire.

L'indice RSI se situe en zone neutre, illustrant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. La tendance ressort baissière à court terme, haussière à moyen terme et neutre à long terme. Les niveaux techniques mettent en évidence un support à 178,14 USD et une résistance à 190,27 USD, encadrant les fluctuations récentes.

Un rebond vers la résistance demeure possible, mais la rupture confirmée du support invaliderait ce scénario et relancerait la dynamique baissière.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
184,8700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank