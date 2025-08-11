Applied Materials reste sous pression à court terme information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 14:36









(Zonebourse.com) - Le titre recule de 6,7 % sur un mois malgré un gain de 13,7 % depuis le début de l'année. La configuration technique suggère une phase de consolidation encadrée par des niveaux clés à surveiller de près.



L'indice RSI se situe en zone neutre, illustrant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. La tendance ressort baissière à court terme, haussière à moyen terme et neutre à long terme. Les niveaux techniques mettent en évidence un support à 178,14 USD et une résistance à 190,27 USD, encadrant les fluctuations récentes.



Un rebond vers la résistance demeure possible, mais la rupture confirmée du support invaliderait ce scénario et relancerait la dynamique baissière.





