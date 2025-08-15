Applied Materials: bons trimestriels, perspectives décevantes
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 8% à 7,30 milliards de dollars, au-dessus de sa cible médiane d'il y a trois mois (7,20 milliards), mais pointe une incertitude accrue et une visibilité plus faible à court terme.
'Nous prévoyons une baisse des revenus au quatrième trimestre, en raison de la digestion des capacités en Chine et de la demande non linéaire de clients, au vu de la concentration du marché et du timing de fabrication', prévient son CFO Brice Hill.
Ainsi, pour le trimestre en cours, le groupe californien n'anticipe qu'un BPA non-GAAP de 2,11 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 6,70 milliards de dollars seulement, à plus ou moins 500 millions près.
