Applied Materials: bons trimestriels, perspectives décevantes
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Applied Materials publie un BPA non-GAAP en hausse de 17% à 2,48 dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, dépassant ainsi sa cible médiane (2,35 dollars), avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,9 point à 30,7%.

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 8% à 7,30 milliards de dollars, au-dessus de sa cible médiane d'il y a trois mois (7,20 milliards), mais pointe une incertitude accrue et une visibilité plus faible à court terme.

'Nous prévoyons une baisse des revenus au quatrième trimestre, en raison de la digestion des capacités en Chine et de la demande non linéaire de clients, au vu de la concentration du marché et du timing de fabrication', prévient son CFO Brice Hill.

Ainsi, pour le trimestre en cours, le groupe californien n'anticipe qu'un BPA non-GAAP de 2,11 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 6,70 milliards de dollars seulement, à plus ou moins 500 millions près.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ -0,94%
