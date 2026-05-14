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Applied Materials affiche un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur le fait que les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'IA maintiendraient une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

La société table sur un chiffre d'affaires d'environ 8,95 milliards de dollars, à 500 millions de dollars près, pour le trimestre en cours, contre des estimations de 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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