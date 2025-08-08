Applied DNA Sciences Inc devrait afficher une perte de 37,50 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Applied DNA Sciences Inc APDN.OQ APDN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Stony Brook, dans l'État de New York, devrait enregistrer une hausse de 60,1 % de son chiffre d'affaires, à 1 276 millions de dollars, contre 797 000 dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Applied DNA Sciences Inc est une perte de 37,50 $ par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 14:10 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.