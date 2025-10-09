Applied Digital progresse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmentent de 8,4% à 31,8 dollars dans les échanges après bourse

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a augmenté de 84% pour atteindre 64,2 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 50 millions de dollars (LSEG)

** La société a annoncé une perte ajustée par action de 3 cents, inférieure à la perte de 13 cents attendue par les analystes

** Au cours du premier trimestre, la société a conclu un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O pour 150 mégawatts supplémentaires dans le Dakota du Nord

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année