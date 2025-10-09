 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Applied Digital progresse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmentent de 8,4% à 31,8 dollars dans les échanges après bourse

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a augmenté de 84% pour atteindre 64,2 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 50 millions de dollars (LSEG)

** La société a annoncé une perte ajustée par action de 3 cents, inférieure à la perte de 13 cents attendue par les analystes

** Au cours du premier trimestre, la société a conclu un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O pour 150 mégawatts supplémentaires dans le Dakota du Nord

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
29,2900 USD NASDAQ +4,83%
COREWEAVE
143,0800 USD NASDAQ +2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank