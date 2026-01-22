Applied Digital progresse après la pose de la première pierre du campus d'IA "Delta Forge 1"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O en hausse de 2,5 % à 35,92 $ en pré-marché

** La société annonce qu'elle a commencé à construire Delta Forge 1, un campus d'usines d'intelligence artificielle situé dans un État du sud des États-Unis

** "Les opérations initiales à Delta Forge 1 devraient commencer à la mi-2027", indique la société

** APLD ajoute que Delta Forge 1 est conçu pour prendre en charge une puissance totale initiale de 430 MW, permettant jusqu'à 300 MW de charge informatique critique, avec la capacité de s'étendre davantage en 2028 et au-delà

** Les actions d'APLD ont plus que triplé en 2025