 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Digital progresse après la pose de la première pierre du campus d'IA "Delta Forge 1"
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O en hausse de 2,5 % à 35,92 $ en pré-marché

** La société annonce qu'elle a commencé à construire Delta Forge 1, un campus d'usines d'intelligence artificielle situé dans un État du sud des États-Unis

** "Les opérations initiales à Delta Forge 1 devraient commencer à la mi-2027", indique la société

** APLD ajoute que Delta Forge 1 est conçu pour prendre en charge une puissance totale initiale de 430 MW, permettant jusqu'à 300 MW de charge informatique critique, avec la capacité de s'étendre davantage en 2028 et au-delà

** Les actions d'APLD ont plus que triplé en 2025

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
35,0550 USD NASDAQ -0,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank