Applied Digital dépasse ses estimations de revenus, la demande d'IA alimentant la croissance des centres de données

Applied Digital APLD.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, grâce à l'augmentation de la demande pour ses services de centre de données, car de plus en plus de clients augmentent leurs capacités de calcul pour soutenir les applications d'IA générative en croissance rapide.

Les actions de la société ont augmenté de 3,3 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises s'empressent de déployer des modèles d'IA de nouvelle génération, ce qui stimule la demande d'infrastructures de centres de données haute performance capables de prendre en charge des charges de travail informatiques intensives.

Applied Digital a finalisé un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O en août pour 150 MW supplémentaires dans le Dakota du Nord.

Cela porte le total des revenus de location prévus à environ 11 milliards de dollars, ce qui inclut les 7 milliards de dollars de revenus provenant des deux premiers contrats de location de 15 ans avec CoreWeave annoncés plus tôt cette année.

Dans une note de la semaine dernière, Roth Capital a déclaré qu'Applied Digital pourrait potentiellement obtenir un autre accord de colocation pour le calcul de haute performance (HPC) d'ici la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 84 % pour atteindre 64,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 août, alors que les analystes tablaient sur 50 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Applied Digital a déclaré une perte ajustée par action de 3 cents, inférieure à la perte de 13 cents attendue par les analystes.

La société a généré 37,9 millions de dollars de revenus du segment Data Center Hosting Business au cours de la période de juin à août.

Le coût des revenus a augmenté de 144 % pour atteindre 55,6 millions de dollars au cours du trimestre. Environ 25 millions de dollars de ce coût ont été associés à la construction et à la préparation d'installations pour les clients du segment d'hébergement de calcul à haute performance, a déclaré la société.