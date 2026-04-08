Applied Digital dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'explosion de la demande d'infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du titre au paragraphe 2, le commentaire exécutif au paragraphe 5)

Applied Digital APLD.O a battu mercredi les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une forte demande de ses services de centres de données de la part des entreprises pour soutenir l'essor des applications d'IA générative. Les actions de l'opérateur de centres de données basé à Dallas, au Texas, ont augmenté d'environ 2% dans les échanges prolongés. L'action a augmenté de 13 % depuis le début de l'année, après avoir plus que triplé en 2025.

Les grandes entreprises de technologie et d'IA se précipitent pour s'assurer de la puissance et de la capacité des centres de données, signant des contrats à long terme d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors que la demande d'informatique pour l'IA augmente.

L'essor rapide de l'IA remodèle la conception des centres de données, entraînant une demande d'installations capables de répondre à des besoins croissants en matière d'alimentation et de refroidissement. Ce changement favorise Applied Digital, qui s'attend à ce que les hyperscalers investissent plus de 400 milliards de dollars par an dans l'infrastructure. "Nous commençons également à voir le potentiel de bénéfices de notre plateforme se manifester, avec un trimestre complet de revenus de notre premier bâtiment maintenant reconnu", a déclaré le directeur général Wes Cummins.

Le premier centre de données d'Applied Digital d'IA à grande échelle est devenu pleinement opérationnel à son échelle initiale de 100 mégawatts en novembre.

Rien qu'en 2025, les entreprises ont annoncé 17 contrats majeurs de calcul haute performance d'une valeur de plus de 70 milliards de dollars, selon les analystes de B. Riley Securities, ce qui souligne l'ampleur des investissements dans l'infrastructure de l'IA. En janvier, Applied Digital a commencé la construction de son campus Delta Forge 1, un projet de centre de données de 300 mégawatts sur plus de 600 acres dans le sud des États-Unis, dont les premières opérations sont prévues pour le milieu de l'année 2027. Le chiffre d'affaires de l'entreprise au troisième trimestre a augmenté de 139 % pour atteindre 126,6 millions de dollars, contre 76,6 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.