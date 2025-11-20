 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 498,22
+4,04%
Applied Digital bondit après les prévisions optimistes de Nvidia pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 00:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions d'Applied Digital APLD.O augmentent de plus de 12% à environ 26 $ après la cloche

** Applied Digital utilise les puces de Nvidia NVDA.O pour alimenter ses centres de données qui traitent les charges de travail d'intelligence artificielle

** APLD bondit après que Nvidia ait prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes

** Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars au 4ème trimestre, plus ou moins 2%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action APLD a augmenté d'environ 202 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
23,0900 USD NASDAQ +1,09%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Fermer

