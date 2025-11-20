Applied Digital bondit après les prévisions optimistes de Nvidia pour le quatrième trimestre

19 novembre - ** Les actions d'Applied Digital APLD.O augmentent de plus de 12% à environ 26 $ après la cloche

** Applied Digital utilise les puces de Nvidia NVDA.O pour alimenter ses centres de données qui traitent les charges de travail d'intelligence artificielle

** APLD bondit après que Nvidia ait prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes

** Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars au 4ème trimestre, plus ou moins 2%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action APLD a augmenté d'environ 202 % depuis le début de l'année