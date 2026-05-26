Applied Aerospace & Defense vise une valorisation de 3,59 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires sur l'introduction en bourse et le profil de l'entreprise aux paragraphes 4 à 9)

Applied Aerospace & Defense, une entreprise sous-traitante du gouvernement soutenue par des fonds d'investissement privés, vise une valorisation pouvant atteindre 3,59 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises du secteur de la défense profitent de la forte appétence des investisseurs pour ce secteur, alimentée par des tensions géopolitiques accrues.

La société basée à Huntsville, en Alabama, a déclaré mardi qu'elle cherchait à lever jusqu'à 682,5 millions de dollars en proposant 32,5 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune.

Des entreprises telles qu'Applied Aerospace & Defense trouvent un public plus réceptif parmi les investisseurs cherchant à se protéger contre l'instabilité mondiale alors que le conflit au Moyen-Orient s'éternise et que les budgets de défense augmentent.

Le fabricant de pièces aérospatiales Arxis, le constructeur de drones AEVEX et le fabricant d'analyseurs de signaux radio Hawkeye 360 sont entrés en bourse à New York ces dernières semaines.

Applied Aerospace & Defensefabrique une large gamme de produits, notamment des fuselages, des surfaces de contrôle de vol, des carters de moteurs-fusées à propergol solide et des arbres de moteur pour des entreprises spécialisées dans les technologies spatiales et de défense.

La société a été créée l'année dernière lorsque

la société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans le marché intermédiaire, a fusionné Applied Aerospace, fondée en 1954, et PCX Aerosystems, fondée en 1900.

Applied Aerospace & Defense aensuite racheté Consolidated Boring Inc, Vestigo Aerospace et Rainwater Holdings afin d'étendre ses compétences, ses capacités de production et sa présence géographique. Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Applied Aerospace & Defense sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « AADX ».